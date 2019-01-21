Sevgilisini balkondan atarak öldüren erkeğin cezasında indirim yapıldı

Antalya’da evinin bahçesinde ağır yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede şiddete uğradığını söyledikten sonra yaşamını yitiren diş hekimi 38 yaşındaki Özgür Özen’in ölümüyle ilgili dava görüldü. Özgür Özen'i öldüren erkek arkadaşı Yücel Düzenli 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Yücel Düzenli için savcı, 'olası kastla insan öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası talep etti. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına Yücel Düzenli, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

MAHKEME CEZADA İNDİRİM YAPTI

Mahkeme heyeti eylemin olası kastla gerçekleşmiş olmasına rağmen, olayın oluş şekli, meydana geldiği zaman ve yer, sanığın kastının yoğunluğu gerekçesiyle cezayı 20 yıla indirdi.

"Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri" gerekçesiyle cezada indirime giden mahkeme heyeti, Yücel Düzenli'ye 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1 Şubat 2017'de 11 katlı binanın bahçesinde diş hekimi Özgür Özen'in cansız bedeni bulunmuştu. Hastanede tedaviye alınan Özgür Özen yakınlarına, Yücel Düzenli’nin kendisine şiddet uyguladığını söylemiş ve daha sonra hayatını kaybetmişti. (HABER MERKEZİ)

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