‘Halk güçleri alanda olursa seçimde alternatif yaratabiliriz’

Çorlu’da Katılımcı Demokrasi Grubu yaklaşan yerel seçimler öncesi ‘Sosyal ve Katılımcı Belediyecilik’ forumu düzenledi. Yapılan konuşmalarda halk güçlerinin her gün mücadele etmesiyle bir alternatif yaratılacağına dikkat çekildi.

Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde düzenlenen foruma, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, Yazar Necdet Saraç ve Siyasetçi Alp Altınörs katıldı.

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, AKP’nin yerel seçimler ile tek adam rejimini sağlamlaştırmayı amaçladığını ifade ederek, bunun için her yola başvurduğunu söyledi. AKP’nin Emek Partisi’ni, türlü hilelerle seçime sokmadığını anlatan Tüzel, “Anayasa ihlal edilerek, devlet gücünü kullanarak haksız bir başarı sağlamak istiyor. AKP her türlü propaganda ile ‘seçimlerde bir şey değişmez’ anlayışını oluşturmaya çalışarak kitleler içinde umutsuzluk yaymak istiyor. Örgütlü bir toplum oluşturarak her gün mücadele etmeliyiz. Halk güçleri olarak ancak alanda güç olursak seçimlerde de alternatif yaratabiliriz” dedi.

HDP’li belediyelere KHK ile kayyım atanmasına değinen Altınörs, belediye başkanlarının zorla istifa ettirilme sürecini anlattı “Tek adam rejimi yerellerin güç olmasını istemez. Oysa gücün yerele devri demokrasi demektir” tespitini yaptı.

Alp Altınörs tek adam rejimine karşı mücadele konusunda ise “Kürtler, Aleviler, işçiler, kadınlar, azınlıklar bir araya gelip bir program etrafında birleşerek harekete geçirilince iktidarı değiştirebiliriz” dedi.

Yazar Necdet Saraç, tek adam anlayışının belediyelere de yansıdığını ifade ederek, “Hangi partiye bağlı olursa olsun belediye başkanının dediği oluyor. Toplumcu sosyal belediyecilik sosyal devleti gerektirir. Bunun için kişileri değil sistemi değiştirmek gerekli” dedi. (Çorlu/EVRENSEL)