Binali Yıldırım, Kadir Mısıroğlu ve Ali Erbaş sorularını geri çevirdi

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği Kadir Mısıroğlu ve Ali Erbaş'a ilişkin soru önergesi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından kabul edilmeyerek iade edildi. Binali Yıldırım, soruların kişisel ve özel yaşama ilişkin olduğunu iddia etti.

Cumhurİyet’in aktardığına göre CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

“Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı açıklamalarına rağmen hakkında her hangi bir işlem yapılmayan Kadir Mısıroğlu, yeni rejimin akil adamı mıdır? AKP’nin söyleyemediklerini dile getiren Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı bir kişiye ‘insani bir ziyaret’ yapılmasını kamuoyuna nasıl açıklarsınız? Fethullah Gülen’in Bank Asya’sına kirasını yatıranı, okuluna evladını kayıt ettireni ihraç ederken, tutuklarken, nasıl olur da Ali Erbaş’ı Diyanet İşleri Başkanı olarak terfi ettirdiniz?”

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’nun Kadir Mısıroğlu'yu ziyaret ettiği görüntüler 10 Kasım günü sosyal medyadan paylaşılmıştı. Erbaş, ziyaretle ilgili "Farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir" ifadesini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)