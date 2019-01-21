21 Ocak 2019 09:59

İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi resmi olarak duyuruldu

İstanbul Havalimanı’na taşınma tarihi açıklandı. 1 Mart'ta başlayacak taşınma 3 Mart'ta sona erecek. 

İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi resmi olarak duyuruldu

Fotoğraf: Citrat at Turkish Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)

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    İstanbul Havalimanı’na taşınma tarihi resmi olarak duyuruldu. 1 Mart'ta gerçekleşecek taşınma 3 Mart'ta sona erecek.  30-31 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan taşınma 3 Mart 2019 tarihine ertelendiği duyurulmuştu. 

    NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu ile İstanbul Havalimanı'na transfer tarihi ile programı dünya ile paylaşıldı. Avrupa Havacılık Bilgi Hizmetleri Veri Tabanında da transfer programı yayınlandı. NOTAM'da ayrıca İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin kademeli olarak gerçekleştirileceği, 28 Şubat 2019 saat 23:59 UTC'ye (TSİ 1 Mart 02:59) kadar İstanbul Havalimanı'nı sadece, THY'nin önceden müsaade edilen uçuşları tarafından kullanacağı bilgisine de yer verildi.

    Transfer programına göre İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00’de başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00'da sona erecek. Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle kapatılacak.

    Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 45 saatlik taşınma süreci şöyle;

    Taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00’de (00:00 UTC Eşgüdümlü Evrensel Zaman) başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00 bitecek. 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı LTBA (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO kodu)  ve İstanbul Havalimanı (LTFM) sadece base (üssü Atatürk Havalimanı olan) taşıyıcıların seferlerine açık olacak. 45 saatlik süreçte iki havalimanı da müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek.İki havalimanı birlikte saatlik 35 iniş  ve saatlik 35 kalkış olmak üzere toplam saatlik kapasitesi 70 olarak uygulanacak.

    ATATÜRK HAVALİMANI KAPANIYOR

    Atatürk Havalimanı ticari yolcu taşımacılığına 3 Mart’tan itibaren kapanıyor

    3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu  taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak. 3 Mart 2019 saat 00:00’den (UTC 21:00)  itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı için slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri; İstanbul Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek. 3 Mart saat 00:00’dan sonraki ilk 7 gün içerisinde; ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri (regülasyonlar) uygulanacak.

    İstanbul Havalimanı’nda slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri; İstanbul Havalimanı için 3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi. Emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti verilebilmesi ve Havalimanı / Yeni Hava Sahasına uyum sağlanabilmesi amacıyla, 17 Mart 2019 saat 00:00’a kadar iki havalimanı için kapasite azaltımları uygulanacak. Buna göre, 3 Mart 2019 saat 00:00 – 17 Mart 2019 saat 00:00 zaman aralığında, İstanbul Havalimanı azaltılmış saatlik kapasite değeri; 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 olarak uygulanacak. Söz konusu tarihlerde yolcu mağduriyeti yaşanmaması amacıyla, slot tahsislerinde de belirtilen azaltılmış kapasite değerleri dikkate alınacak.  İhtiyaç halinde bu zaman aralığında, azaltılmış kapasiteye ilave olarak ATFM (Hava Trafik Akış Yönetimi) uygulamaları düzenlenecek.

    TAŞINMA SIRASINDA UÇUŞLAR NASIL OALCAK?

    Atatürk Havalimanı (AHL) 1 Mart 2019 saat 03:00’den itibaren taşınma sırasında 16 saat yalnızca üssü  AHL olan THY, Atlasglobal, Onur Havayolları'nın seferlerine açık olacak. Bu süre sonrası 7 saat süresince sadece THY yolculu seferleri yapılacak. Daha sonra ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Üssü AHL olanların ise intikal seferlerine açık olacak. İstanbul Havalimanı ise 1 Mart saat 03:00’dan itibaren 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Bu süre sonrası havalimanı 5 saat THY yolculu seferlerine açık olacak. Daha sonraki 45 saatte ise sadece üssü AHL olan taşıyıcıların tüm yolculu seferlerine açık (THY, Onur Havayolları, Atlasglobal) olacak.

    HAVALİMANI IATA KODLARI NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

    Transfer programı kapsamında 2 Mart 2019 saat 00:00 (UTC) anı, IATA havalimanı kodlarının değişimi ve yeni kullanıma başlangıç zamanı olarak belirlendi. Havalimanı Slotu planlamaları için, IATA havalimanı kodları değişimine kadar olan, 01 Mart 2019 23:59 UTC’ ye kadar, Atatürk Havalimanında "IST" IATA kodu kullanılacak ve Seviye-3 olarak slot tahsis işlemlerine devam edilecek. 02 Mart 2019 saat 00:00 UTC itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanında (LTBA) “ISL”, İstanbul Havalimanında (LTFM) ise “IST” IATA kodu kullanımı başlayacak. 02 Mart 2019 saat 00:00 UTC itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) Seviye-2 olarak, İstanbul Havalimanı (LTFM) ise Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) transfer edilen slot haklarıyla Seviye-3 olarak slot işlemlerine tabi olacak. (İstanbul/DHA)

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