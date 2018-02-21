Dersim’de soyu tükenmek üzere olan vaşak görüntülendi

Dersim’in Mazgirt ilçesi Hıran Vadisi Şişik ormanları içinden geçen dere yakınlarında 2 vaşağın görüntüsünü çeken yaban fotoğrafcısı Hüseyin Narin, vaşakları tesadüfen görüntülediğini söyledi.

Dağ keçilerinin fotoğrafını çekmek için Şişik ormanları içinden geçen dere kenarında gizlendiği sırada, 2 vaşağın aynı bölgeye gelerek pusuya yattığını belirten Narin, “Geçen hafta gece saatlerinde köydeki evime giderken Hıran Vadisi içinde 2 vaşak gördüm. Gece olduğu için görüntülerini iyi çekememiştim. Bir gün sonra aynı bölgeye öğlen saatlerinde gittim. Aynı bölgede 2 vaşak dere kenarında birbirine yaklaşık 50 metre mesafede pusu pozisyonunda bekliyordu. Cüsseleri normalin üzerinde gibiydi, çok iri görünüyordu. Önce bunların çita olabileceğini düşündüm. Ancak, daha sonra ayağa kalktıklarında kuyruklarından vaşak olduklarını anladım. Çekimden sonra görüştüğüm uzmanlar, bu boyutta Türkiye'de Vaşak görüntülenmediğini söylediler. Yani bu boyutta, iri ve semiz bir vaşağı ilk kez görüntülemiş olduğumu öğrenince ben de mutlu oldum” dedi.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Hüseyin Narin, vaşaklardan birinin dişi olduğunu belirterek, bunların çiftleşme döneminde olabileceğini ifade etti:

“Biri dişi, diğeri erkek 2 vaşağın çiftleşme döneminde olduğunu sanıyorum. Çekim sırasında yaklaşmaya çalıştım. Erkek olan vaşak beni fark etti ve bana doğru saldırı pozisyonu alarak koşmaya başlayınca ben de hızla koşarak aracımın içine girdim. O an çok korkmuştum.” (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 17:40

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