'İşçi avukatlığı kabul etmemek sorunlarını yok saymaktır'

İzmir Barosunun son olağan seçimli genel kurulunu Çağdaş Avukatlar Grubunun kazanmasının ardından kurulan İşçi Avukatlar Merkezi, "Avukatlık Mesleğinin Ekonomi Politiği ve İşçi Avukatlık" başlıklı panel düzenledi. Moderatörlüğünü Av. Özgü Türk'ün yaptığı panelin konuşmacıları KHK ile ihraç edilen ve hukuk sosyolojisi üzerine çalışma yapan Dr. Kasım Akbaş ve Avukat Ender Kendirli idi.

Panelde, avukatlık mesleğinin içinde olduğu dönüşüm ele alınırken proleterleşmenin sadece avukatlara özgü olmadığı da dile getirildi. İşçi avukatlığın geçmiş yıllardakinin aksine daha uzun süreler sürdüğü ve işçilikten emekli olacak bir avukat nesli ile karşı karşıya olunduğu ifade edildi. Patron avukatlarla ile işçi avukatlar arasındaki hukuki durumun düzenlenmesi gereği ifade edilirken "İşçi avukatlar, ayrıca örgütlenmeli mi, sendikalaşmalı mı?" sorusu tartışıldı.

Panelin açılışını yapan İşçi Avukat Özgü Türk, İşçi Avukatlar Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi vererek amaçlarının işçi avukatlarına çözüm üretmek olduğunu dile getirdi. Özgü, işçi avukatların elde ettikleri kazanımların hem AKP hem de patron avukatlar tarafından ortadan kaldırılmak istendiğini ifade etti.

'BÜTÜN MESLEKLER BUNDAN PAYINI ALDI'

Fotoğraf. Evrensel

Dr. Kasım Akbaş, işçi avukatlığın bir dönüşümün sonucunda ortaya çıktığı belirterek "Proleterleşme olgusu sadece avukatlara özgü değil. Ellili, altmışlı yıllardaki proleterleşme süreci ile birlikte profesyonel mesleklerin tamamında bir işçileşme yaşanıyor. Orta sınıf dediğimiz devasa bir kitle üretim araçlarındaki değişiklikten dolayı işçileşti. Üretimdeki pozisyonlarının değişmesi, avukatların niteliğini ve statülerini kaybettirdi. Bu sınıfsal bir tabakalaşmadır, iktisadi kökenlidir ve kişisel de değildir. Önceki yıllardaki gibi 3-5 yıl bir avukatın yanında çalışıp sonra bürolarını açan avukatlarla karşı karşıya değiliz, daha uzun süreler ve belki meslek hayatı boyunca işçi kalacak avukatlarla karşı karşıyayız. Avukat emeği kapitalist ekonomi sürecinin bir parçası haline gelmiş durumda. Artı değer üretmeye başlayan hizmet sektörünün de bir parçası" dedi.

'AVUKATLAR ARASINDA DA HİYERARŞİ OLUŞTU'

İşçi Avukat Ender Kenderli de sadece avukatlıkta işçileşmenin ele alınması durumunda eksik kalınacağını dile getirerek şunları söyledi: Bu durumu toplumsal dönüşümle birlikte ele almalıyız. Bu dönüşümden beyaz yakalı bütün meslek grupları payını alıyor, saygınlıkları yırtılıp atılıyor. Avukatların işçileşmesi de arzın fazlalığından dolayı değişimden kaynaklıdır. Mezun olan hukuk fakültesi öğrencisi sayısının fazla olması hak aramasına engel oluyor. İşçi avukatlar merkezi, işsiz kalma tehdidi ile karşı karşıya olanların yanında olmak için kuruldu. İşçi avukatlığı kabul etmemek, işçi avukatların yaşadığı sorunları da görmezden gelmektir. Artık avukatlar arasında hiyerarşi de oluşmuş durumda. Sektör haline gelmiş, şirketleşmiş bir hukuk alanı ile karşı karşıyayız. Avukatlık, adaleti gerçekleştirmek için vardır ama öncelikle kendi varlığını gerçekleştirmesi gerekmektedir. İşçi avukatların statütüsünü güçlendirmeden avukatlık mesleğinin varsa eğer prestijini kurtarmak mümkün değildir. (İzmir/EVRENSEL)