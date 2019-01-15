Adliye önündeki eylem nedeniyle yargılanan avukatlar beraat etti

Tutuklu avukatlara destek amacıyla Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Adalet Nöbeti’ eylemleri kapsamında Adana Adliyesi önünde 18 Mayıs 2017 tarihinde yapılan basın açıklaması nedeniyle Adana Baro Başkanı Veli Küçük ile avukatlar Ali Akıncı, Sebahattin Demir, Sevil Aracı, Şiar Rişvanoğlu, Tugay Bek ve Ümit Büyükdağ hakkında “OHAL kapsamında Adana Valiliğin aldığı tedbirlere aykırı hareket etme iddiası” ile açılan davada avukatlar beraat etti. Adana 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava bugün görüldü.

Türkiye'nin birçok ilinde ‘Adalet Nöbeti’ adı altında basın açıklamaları yapıldığını belirten Adana Baro Başkanı Veli Küçük, “Bir çok ilimizde Adliye Binaları önünde Adalet Nöbeti kapsamında eylem düzenlenmiştir. Savcılık 18.05.2017 tarihinde benim ve Baromuz üyesi 6 meslektaşımız hakkında dava açmıştı. O günlerde Silivri Cezaevi'nde 200 gündür tutuklu bulunan ve hala soruşturması sonuçlanmayan Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatları Av. Bülent Utku, Av. Akın Atalay ve Av. Mustafa Kemal Güngör'e destek olmak için uzun süredir İstanbul Çağlayan Adliyesinde yapılan ‘Adalet Nöbeti’ne Tarihi Taş Bina (eski adliye) önünde tutulan Adalet Nöbeti ile destek olmuştuk” dedi. Küçük; “Her koşul altında haksızlığa uğrayan herkesin, mağdurun ve mazlumun yanında olmaya ve herkes için adalet istemeye devam edeceğiz” dedi. (Adana/EVRENSEL)