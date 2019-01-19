Hurda toplayan Suriyeli işçi iş makinesinin altında kaldı
İzmir'deki Harmandalı çöp depolama alanında hurda toplayan Suriyeli atık işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Google Maps
İzmir Çiğli’de bulunan Harmandalı çöp depolama alanında hurda demir toplayan Suriyeli geri dönüşüm işçisi manevra yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Suriyeli Mustafa Tahkika (38), düzenleme çalışması yapan Mahmut Y'nin kullandığı dozerin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tahkika'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay sonrası şirketin şantiyesine giden sürücü, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
İzmir'de hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Tahkika'nın cesedi, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Mahmut Y'nin polise verdiği ifadesinde, çöplerin arkasında kalan Tahkika'yı görmediğini, öldüğünü fark edince korkarak şantiyeye sığındığını söylediği öğrenildi. (İzmir/AA)