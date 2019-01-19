AKP’nin Diyarbakır ve Samsun il ve ilçe adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Samsun adaylarını şöyle açıkladı:

Ondokuzmayıs: Osman Topaloğlu

Osman Topaloğlu Atakum: Zihni Şahin

Zihni Şahin Ayvacık: Halil Kalaycı

Halil Kalaycı Bafra: Hamit Kılıç

Hamit Kılıç Canik: İbrahim Sandıkçı

İbrahim Sandıkçı Çarşamba: Halit Doğan

Halit Doğan Havza: Sebahattin Özdemir

Sebahattin Özdemir İlkadım: Erdoğan Tok

Erdoğan Tok Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

İbrahim Sarıcaoğlu Ladik: Nurhan Yapıcı Özel

Nurhan Yapıcı Özel Salıpazarı: Halil Akgül

Halil Akgül Tekkeköy: Hasan Togar

Hasan Togar Terme: Ali Kılıç

Ali Kılıç Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

İbrahim Sadık Edis Yakakent: Hüseyin Kıyma

Hüseyin Kıyma Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı)

'VEZİRKÖPTÜ KENEVİR EKİMİNİN MERKEZİ OLACAK'

Toplantıda Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan bölümler ise şöyle:

“Ne diyor o meşhur Samsun türküsünde; kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar.

Bu yıl Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı. Bu yıl 19 Mayıs'ı farklı kutlamayı planlıyoruz.

Bay Kemal diyor ki 'Çiftçiler aç, ellerinden toprakları alındı' yahu eline diline dursun. Samsunlu çiftçimize iki katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bir buçuk milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Devam eden mahkemeler var. Onlardan da gelecek. Bunun tazminatlarını ödemek için bir tazminat komisyonu kurdular. Milletvekillerinden toplanan parayla tazminatı ödeyecekler. Onun için rahat rahat yalan söyleyebiliyor. Gençler onun oynayacak mecali de yok bırakın onu kendi haline.

Bay Kemal Almanya'ya gidiyor kimlerle yan yana resim çektiriyor? Avrupa Parlamentosu'nda YPG paçavrasıyla fotoğraf çektirenlerle poz veriyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.

Samsun Vezirköprü'de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Vezirköprü bu işin merkezi olacak.”

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

AKP’NİN DİYARBAKIR ADAYLARI

Diyarbakır'daki toplantıda konuşan AKP Bursa Milletvekili ve MKYK üyesi Efkan Ala “Eski Türkiye'de, vatandaşlarımızın ana dillerinde bırakın konuşmayı, ağlamaları bile mümkün değildi” dedi. Konuşmaların ardından Efkan Ala adayları şu şekilde duyurdu: