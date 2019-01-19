19 Ocak 2019 15:38
Son Düzenlenme Tarihi: 19 Ocak 2019 19:25

AKP’nin Diyarbakır ve Samsun il ve ilçe adayları açıklandı

AKP'nin Diyarbakır ve Samsun il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Sansum'daki toplantıya AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan katıldı.

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AKP’nin Diyarbakır ve Samsun il ve ilçe adayları açıklandı

Fotoğraf: AA

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    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Samsun adaylarını şöyle açıkladı:

    • Ondokuzmayıs: Osman Topaloğlu
    • Atakum: Zihni Şahin
    • Ayvacık: Halil Kalaycı
    • Bafra: Hamit Kılıç
    • Canik: İbrahim Sandıkçı
    • Çarşamba: Halit Doğan
    • Havza: Sebahattin Özdemir
    • İlkadım: Erdoğan Tok
    • Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu
    • Ladik: Nurhan Yapıcı Özel
    • Salıpazarı: Halil Akgül
    • Tekkeköy: Hasan Togar
    • Terme: Ali Kılıç
    • Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis
    • Yakakent: Hüseyin Kıyma
    • Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı)

    'VEZİRKÖPTÜ KENEVİR EKİMİNİN MERKEZİ OLACAK'

    Toplantıda Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan bölümler ise şöyle:

    “Ne diyor o meşhur Samsun türküsünde; kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar.

    Bu yıl Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı. Bu yıl 19 Mayıs'ı farklı kutlamayı planlıyoruz.

    Bay Kemal diyor ki 'Çiftçiler aç, ellerinden toprakları alındı' yahu eline diline dursun. Samsunlu çiftçimize iki katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bir buçuk milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Devam eden mahkemeler var. Onlardan da gelecek. Bunun tazminatlarını ödemek için bir tazminat komisyonu kurdular. Milletvekillerinden toplanan parayla tazminatı ödeyecekler. Onun için rahat rahat yalan söyleyebiliyor. Gençler onun oynayacak mecali de yok bırakın onu kendi haline.

    Bay Kemal Almanya'ya gidiyor kimlerle yan yana resim çektiriyor? Avrupa Parlamentosu'nda YPG paçavrasıyla fotoğraf çektirenlerle poz veriyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.

    Samsun Vezirköprü'de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Vezirköprü bu işin merkezi olacak.”

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    AKP’NİN DİYARBAKIR ADAYLARI

    Diyarbakır'daki toplantıda konuşan AKP Bursa Milletvekili ve MKYK üyesi Efkan Ala “Eski Türkiye'de, vatandaşlarımızın ana dillerinde bırakın konuşmayı, ağlamaları bile mümkün değildi” dedi. Konuşmaların ardından Efkan Ala adayları şu şekilde duyurdu:

    • Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Attila
    • Bağlar İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu
    • Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı
    • Sur İlçe Belediye Başkan adayı Şafak Yontürk
    • Yenişehir İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Cengiz
    • Bismil İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Aslan
    • Kocaköy İlçe Belediye Başkan adayı Eşref Türe
    • Hazro İlçe Belediye Başkan adayı Kemal Mehmetoğlu
    • Ergani İlçe Belediye Başkan adayı Abdulvahit Güvensen
    • Çermik İlçe Belediye Başkan adayı Şehmus Karamehmetoğlu
    • Hani İlçe Belediye Başkan adayı İbrahim Lale
    • Çınar İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Durmaz
    • Lice İlçe Belediye Başkan adayı Ethem Bahri Anlı
    • Dicle İlçe Belediye Başkan adayı Halit Aydın
    • Kulp İlçe Belediye Başkan adayı Feyzullah Şimşek
    • Silvan İlçe Belediye Başkan adayı İskan Cihangir
    • Çüngüş İlçe Belediye Başkan adayı Zübeyir Arslanca
    • Eğil İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Karakaş (HABER MERKEZİ)
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