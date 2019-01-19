Eskişehir'de de kuduz aşısı yok, hastalar hastaneden geri çevriliyor

Eskişehir’de geçtiğimiz hafta kuduz aşısı ihtiyacıyla hastaneye başvuran hastaların, aşı bulunmadığı gerekçesiyle geri gönderildiği ortaya çıktı.

Yaşanan skandalı Meclis gündemine taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kuduz aşısının anında bulunması gereken aşılar içerisinde yer aldığını belirterek, “Eskişehir’de hastanelerde kuduz aşısı bulunmadığı için yurttaşların geri çevrilmesi çok vahimdir. Türkiye’nin diğer bölgelerinde de benzer durumlar yaşanıyor. Böylesine kritik bir konuda Sağlık Bakanlığı nasıl risk alır?” diye tepki gösterdi.

AŞI OLMAMASI VAHİM EKSİKLİK

Kuduz aşısının anında bulunması gereken aşılar içerisinde yer aldığını belirten Çakırözer, “Geçen hafta Eskişehir’de kuduz aşısı olmak için hastanelere giden hemşehrilerimiz aşı yok denilerek geri gönderildi. Bir gün sonra apar topar az sayıda da olsa aşı bulunmuş. Ancak kısa süreli de olsa Eskişehir’imizde yurttaşlarımızın aşı yok denilerek geri gönderilmesi kabul edilemez. Bu kriz sadece Eskişehir’de yaşanmıyor. Türkiye’nin dört bir yanında hastanelerde kuduz aşısı sıkıntısı yaşandığı bilinmekte ve yurttaşlarımız aşı yok denilerek hastanelerden geri çevrilmekte. Bu çok vahim bir eksiklik. 2019 Türkiye’sinde yıllardır yaşamadığımız ilaç yokluğu, aşı yokluğu gibi sorunlar yaşanıyor. Bunun tek izahı vardır. O da beceriksizlik, iş bilmezliktir” dedi.

KABUL EDİLEMEZ

Hastanelerde kuduz aşısı bulunmadığını öğrendikten sonra, konuyu Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne aktardığını belirten Çakırözer, “Hafta içinde konuştuğum İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Eskişehir’de hastanelerde kuduz aşısı bulunduğunu söylediler. Ancak hem hastane kayıtlarında hem de vatandaşların şikayet hattında aşı olmadığı için geri gönderilen yurttaşların kayıtları mevcut. Pazartesi günü bu kriz yaşanmış, Salı günü aşılar apar topar az sayıda da olsa bulunmuş. Ama kuduz gibi tedavide zamanlamanın son derece önemli olduğu bir meselede tek tedavi olan aşının bırakın bir günü bir saat dahi bulunamaması çok vahim bir eksikliktir. Meclis’te bunun gerekçelerini sordum. Başka hangi ilaçlara erişimde sıkıntı yaşanmaktadır? Bunun gerekçeleri nelerdir? Bu tür özellikle kuduz aşısı gibi anında bulunması gereken aşıların bulunamaması nedeniyle Türkiye'de mağdur olan kaç yurttaşımız vardır?” diye sordu.

TÜRKİYE’DE BİRÇOK HASTANEDE KUDUZ AŞISI BULUNAMIYOR

Türkiye’de birçok hastanede kuduz aşısı bulunamadığına dikkat çeken Çakırözer, “Geçtiğimiz aylarda basına da yansıdı sadece Eskişehir’imizde değil, İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Edirne gibi birçok ilde kuduz aşısı bulunamıyor. Hayvan ısırmasıyla vücuda yayılan ölümcül bir virüsle karşı karşıya kalan vatandaşlar, kuduz aşısı olarak tedavi edilmek için başvurdukları hastanelerde “aşı yok” cevabıyla karşılaşıyor. İnsanların hastanelerde aşı bulamaması çok vahim bir durum” dedi.