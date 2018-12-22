22 Aralık 2018 13:37

‘Aşı için gittiğim kuduz tedavi merkezinde aşı kalmamıştı’

İzmir'de bir kedi tarafından ısırıldıktan sonra kuduz aşısı olmak isteyen Gizem Tarhan Kasapoğlu kuduz aşısı bulunmadığı için gecikmeli aşı oldu.

‘Aşı için gittiğim kuduz tedavi merkezinde aşı kalmamıştı’

Fotoğraf: DHA

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    İzmir'de Gizem Tarhan Kasapoğlu, iddiasına göre hasta olduğundan şüphelendiği bir kedi tarafından ısırıldı. 2 Aralık günü yaşanan olayın ardından yakındaki bir hastaneye giderek ilk doz kuduz aşısını yaptırdı. Kalan 4 dozu tamamlaması için ise kuduz tedavi merkezine yönlendirildi. Kendisine verilen kuduz aşısı takip kartındaki bir sonraki tarih olan 5 Aralık'ta kuduz tedavi merkezine başvuran Kasapoğlu'ya buradaki yetkililer ellerinde aşı bulunmadığını söyledi. Kasapolu'ya aşı, başka yerden temin edilerek, bir gün sonra yapıldı. Kuduz hastalığına karşı aşılarını gecikmeli olarak yaptırabilen Kasapoğlu, bu durumu diğer insanların da yaşamaması için internetteki change.org sitesinde bir imza kampanyası başlattı.

    TÜRKİYE GENELİNDE YOK

    Yaşadıklarını anlatan Gizem Tarhan Kasapoğlu, “2 Aralık günü hasta bir kediyi veterinere götürmeye çalışırken ısırıldım. Hastaneye gidip aşı oldum. Daha sonraki aşılar için kuduz tedavi merkezine yönlendirildim. İkinci dozum için gittiğimde aşı olmadığını söylediler. Aşımı bir gün gecikmeli yaptırabildim. Üçüncü doz için gittiğimde tekrar Türkiye genelinde aşının bulunmadığını söylediler. Çevre illerde aşı bulabilir miyim diye sorduğumda zaten aşıları oralardan topladıklarını ve hiçbir yerde aşı olmadığını söylediler. Eczaneler ve özel hastanelere baktım, hiçbir yerde aşı yapılmadığını söylediler. Aşı bulamadım ve aşılarım gecikti. Kuduz tedavi merkezine aşının neden bulunmadığını sorduğumda onlara bir bilgi verilmediğini, aşının gelip gelmeyeceğini bilmediklerini söylediler” dedi.

    Aşılarını yaptırsa da tedavi sürecinin stresli geçtiğini söyleyen Kasapoğlu, “Eğer hayvan kuduzsa ve ölürsem diye endişelendim. Çünkü kuduz hastalığının ölümcül bir hastalık olduğunu biliyorum, eğer aşı yapılmazsa kötü bir ölümle sonuçlanıyor. Bu süreç benim için endişeli ve stresliydi. Aşının bulunmadığını öğrendikten sonra change.org'da 'Türkiye'de bulunmayan kuduz aşısı temin edilsin' başlığıyla bir kampanya başlattım. Daha sonra Türkiye'nin farklı şehirlerinden insanlar bana ulaşıp, mesaj attılar. Benim gibi mağdur olan birçok insan var. Hamile kadınların da aşı bulamadıklarını öğrendim. Aşının ülkeye gelmesini ve insanların sağlığının tehdit altında olmamasını istiyorum” diye konuştu.

    Fotoğraf: DHA

    TEDARİK HIZLANMALI, VATANDAŞ SAĞLIĞINA KAVUŞMALI

    Kuduz aşısının da birçok ilaç gibi ithal edildiğini belirten İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan da “Geçmişte kuduz aşılarını ilaç dağıtım kuruluşları depolarımıza getirip eczanelerden satıyordu. Fakat uzun bir süredir kuduz tedavi merkezlerinde, devletin güvencesinde yapılıyor. Eczanede bulunmamasının nedeni; uzun zamandır zaten kuduz aşıları da dahil birçok ithal kökenli aşılar, belli serumlar, belli hormon ilaçları ve ağırlıklı olarak kanser ilaçları piyasada bulunamıyor. Çünkü ilaç fiyatlarında etkili olan Euro kuru 2018 yılının Şubat ayında 2.69 TL olarak belirlendi. Bu mevcut kurun çok altında kaldığı için kuduz aşısı ile birlikte birçok ithal ürün, birçok hayati önem arz eden ilaç bulunamıyor veya belli dönemlerde çok kısıtlı miktarda bulunuyor. Sanıyorum eczanelerde bulunamama nedeni budur” dedi. Aşının sağlık kuruluşlarında bulunmama nedenine de değinen Sayılkan, “Devlet kendi adına da toplu alımlar yapıp, kuduz merkezlerine ulaştırıyor. Sanıyorum yine döviz ve ilacın ithalatıyla ilgili, gümrükle ilgili bir takım sıkıntılar var. Ama her ne olursa olsun bu kadar önemli, insan hayatını bu kadar yakından ilgilendiren bir aşının tedarik zincirinin çok daha hızlı bir şekilde, arada hiç zaman bırakmadan çalışması lazım. Çünkü kuduz aşısı vatandaş ihtiyaç duyduğunda ulaşılabilmesi gereken bir ürün. Onun için de insanlarımızın euro ile ilgili bir kazaya kurban gitmemesi lazım” diye konuştu.

    ŞU ANDA AŞI SIKINTISI YOK

    İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise bir ara kuduz aşılarının azaldığını ancak bitme aşamasına gelmediğini, şu anda da bir sıkıntının olmadığını iddia etti. (İzmir/DHA)

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