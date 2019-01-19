Akdeniz'de Libya açıklarında mültecileri taşıyan bot battı

Akdeniz'de Libya açıklarında 20 mülteciyi taşıdığı belirtilen botun battığı, 3 mültecinin yaşamını yitirdiği, 3 mültecinin kurtarıldığı, diğerlerinin ise kayıp olduğu bildirildi.

İtalya'da yayın yapan haber ajansı Ansa'nın İtalyan donanması kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Libya'nın Trablus kıyılarının yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde tespit edilen mültecileri taşıyan bir botun battığı belirtildi.

İtalyan donanmasına ait bir uçağın denize iki şişme bot atarak ilk yardımı yaptığı ve 3 mültecinin sağ kurtarıldığı, 3 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı belirtildi. İtalyan askeri gemisinden kalkan bir uçak ile kurtarılan 3 mültecinin Lampedusa Adası'ndaki hastaneye götürüldükleri açıklandı.

Botta bulunan diğer mültecilerin ise kayıp olduğu belirtilirken, arama çalışmalarının Libya Sahil Güvenliği tarafından yürütüldüğü duyuruldu. Bölgeye yakın olan Libya bayraklı bir ticari geminin kaybolan mültecileri aradığı ifade edildi. (DIŞ HABERLER)

Kuşadası açıklarında 1 çocuk hayatını kaybetti, 46 mülteci kurtarıldı

Kıbrıs üzerinden yeni ölüm rotası