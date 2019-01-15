15 Ocak 2019 08:33
Son Düzenlenme Tarihi: 15 Ocak 2019 11:12

Kuşadası açıklarında 1 çocuk hayatını kaybetti, 46 mülteci kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 46 mülteci kurtarıldı, 1 çocuğun cesedine ulaşıldı.

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Kuşadası açıklarında 1 çocuk hayatını kaybetti, 46 mülteci kurtarıldı

Arşiv (Fotoğraf: DHA)

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    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 46 mülteci kurtarıldı, bir çocuğun cesedine ulaşıldı. 

    Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nın yaklaşık 5 mil açıkta düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri yönlendirdi. 

    Ekipler, su alan ve yarı batık haldeki plastik bottaki 46 düzensiz göçmeni kurtardı, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun da cesedine ulaştı.

    Aralarında çocukların da bulunduğu kurtarılan düzensiz göçmenler, Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi.

    Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, su alan lastik bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Sahil Güvenlik helikopteri tarafından saat 05.30'da tespit edilen yarı batık haldeki göçmen botunda bulunan 46 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve bir düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır. Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelere göre kayıp olmadığı öğrenilmiş olup ihtiyati olarak bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

    Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

    DHA'da yer alan habere göre kurtarılan mültecilerin ifadelerinde, denizde kendilerini fark eden Yunan Sahil Güvenlik ekibinin botlarına ip bağlayıp, bir süre çektiklerini sonra motorunu söküp, aldıklarını ardından da çevrelerinde tur atarak, kendilerini ölüme terk ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Lastik botun battığının daha sonra Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildiği kaydedildi. (HABER MERKEZİ)

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