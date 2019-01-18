Tacize sessiz kalmayan öğrencilere takdir teşekkür belgesi verilmedi

İstanbul Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Lisesi’nde yaşanan tacize öğrenciler sessiz kalmamış, okulda dersleri boykot etmiş ve sosyal medyada #TacizVarSesÇıkar etiketiyle kampanya başlatmıştı. Tacizci öğretmeni protesto eden 15 öğrenciye uzaklaştırma cezası verilmişti. Disiplin cezası alan öğrencilere, bugünkü karne gününde notları gereği hak ettikleri hâlde takdir ve teşekkür belgesi verilmediği iddia edildi.

Birgün'de yer alan habere göre eylem yaptıkları için haklarında disiplin cezası verilen öğrencilere, iddiaya göre, notları dolayısıyla teşekkür veya takdir belgesi almaya hak kazanmalarına rağmen bu belgeler verilmedi.

Eyleme katılan lise öğrencilerinden C., Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olayı duyururken, Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Lisesi'nde yaşanan tacize itiraz eden ve seslerini yükselten öğrencilere yönelik cezalandırma sürüyor! Öğrencilere, hakettikleri halde takdir ve teşekkür belgesi verilmedi. Okul yönetimi öğrencilere yönelik hasmane bir tutum içinde. Bu yanlıştan dönün — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 18 Ocak 2019

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nden geçen sene mezun olarak bu sene üniversiteye başlayan Eylül adlı kadın öğrenci, lisedeki coğrafya öğretmeninin tacizlerini mahkemeye taşımış ve yaşadıklarını bianet'ten Elif Ünal'a anlatmıştı. Yayınlanan haberin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayan öğrenciler “Okulumuzda maalesef bir taciz vakası ve tacizci bir hoca mevcuttur. Okulun öğrencileri olarak buna sessiz kalmamız asla ama asla mümkün değildir” dedmişti. Öğrenciler #TacizVarSesÇıkar etiketiyle kampanya başlatmış ve dersleri boykot etmişti. (HABER MERKEZİ)

Tacizi protesto eden lise öğrencilerine uzaklaştırma cezası

'Kadriye Moroğlu Lisesl öğrencilerine verilen ceza kaldırılsın'