26 Aralık 2018 11:19
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 15:17

Tacize uğrayan öğrencinin ailesinden Bakan Selçuk'a yalanlama

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nde bir öğrenciyi cinsel tacize maruz bırakan ve görevine devam eden öğretmen S.D.’nin dosyası işlemden kaldırıldı.

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Tacize uğrayan öğrencinin ailesinden Bakan Selçuk'a yalanlama

Fotoğraflar: Twitter

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    CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde coğrafya öğretmeni S.D’nin, öğrencisi E.E.K’ye tacizde bulunmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, olayın doğru olup olmadığını ve öğretmenin hangi gerekçeyle görevine devam ettiğini sordu.

    Bakanlık yanıtında, okul yönetimince yürütülen soruşturma sonucunda öğretmene disiplin cezası verildiğini kaydederek şunları söyledi: “Öğretmen hakkında yapılan soruşturma sonucu disiplin cezası ile tecziye edildiği, adı geçen öğretmenin başka bir okulda görevine devam ettiği belirtilmektedir. Olayla ilgili öğrenci ve öğrenci velisi tarafından 21 Ekim 2016 tarihinde okul müdürlüğüne hitaben şikayet dilekçesi verildiği, dilekçedeki iddialarla ilgili muhakkik (soruşturmacı) görevlendirildiği, yapılan soruşturma esnasında şikayetçinin şikayetinden vazgeçtiği, iddiaların sübuta (ispatlamak) ermediği bildirilerek dosyanın işlemden kaldırıldığı belirtilmektedir."

    'AİLE BAKANI YALANLADI'

    Konuya dair Ekmek ve Gül'e konuşan öğrencinin annesi Huri Melek K., Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'şikayetten vazgeçildi' söyleminin doğru olmadığını belirtti.

    Anne Melek K. "Birgün Gazetesi'ndeki haberde Bakan bizim şikayetimizi geri aldığımızı söylemiş. Şikayetten vazgeçme gibi bir durumumuz asla olamaz. Ayrıca öğretmenin aklandığını da belirtmiş. Tacizci öğretmen idari soruşturmada 'aklanmış' olabilir ama bizim açımızdan aklanmadı, bu aklama davayı da etkileyecektir. Bu çok kötü bir durum ve çok vahim bir açıklama. O öğretmeni koruyan bir açıklama. Şahitlerin dinlenmesi için davamız 14 Mart'a ertelendi" dedi.

    'UZLAŞTIRMA KURULU 5 BİN LİRA TEKLİF ETTİ'

    Melek K. "Ayrıca bizi arayan uzlaştırma kurulu 5 bin lira teklif ederek davadan vazgeçebileceğimizi söyledi. Biz davamızdan asla ve asla vazgeçmiyoruz. Tüm kamuoyundan da destek bekliyoruz" diye konuştu.

    NE OLMUŞTU?

    Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde, öğrenci E.E.K., coğrafya öğretmeni S.D.’nin, lisedeyken kendisini cinsel tacize maruz bıraktığını açıklayarak okul idaresine şikayette bulunmuştu. Öğrenci E.E.K’nin şikayeti sonucunda okul idaresi tarafından soruşturma başlatılmıştı. Ancak başlatılan soruşturmadan sonuç alınamayınca olay yargıya taşınmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, coğrafya öğretmeni hakkında, “Çocuğa karşı cinsel taciz” ile “Basit tehdit” suçlamalarıyla iddianame hazırladı. Olay hakkında açılan davanın ilk duruşması ise ekim ayında görülmüştü.

    Öğretmenin görevine devam etmesi üzerine öğrenciler ekim ayında okulda protesto eylemi yaparak tacizi protesto etmişti. Tacizi protesto eden öğrencilerden 15’ine 5’er gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmişti. Cezanın gerekçesi ise “İzinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek” olarak açıklanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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