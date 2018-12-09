'Kadriye MoroÄŸlu Lisesl Ã¶ÄŸrencilerine verilen ceza kaldÄ±rÄ±lsÄ±n'

Ä°HD ve EÄŸitim Sen Ä°stanbul Åžubeleri, Kadriye MoroÄŸlu Anadolu Lisesinde yaÅŸanan tacizi protesto eden Ã¶ÄŸrencilerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Çocuk HaklarÄ± ile EÄŸitim HaklarÄ± KomisyonlarÄ± ve EÄŸitim Sen Ä°stanbul Åžubeleri, Kadriye MoroÄŸlu Anadolu Lisesinde öÄŸrencilere yönelik eÄŸitim hak ihlaline iliÅŸkin dernek binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Ä°HD Åžube BinasÄ±nda “Tacizi görmezden gelmek suçtur. Protesto etmek cezalandÄ±rÄ±lamaz” pankartÄ± asÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, öÄŸrencilere verilen disiplin cezasÄ±nÄ±n derhal kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

‘5 ÖÄžRENCÄ°YE, 5 GÜN UZAKLAÅžTIRMA CEZASI VERÄ°LDÄ°’

Ortak açÄ±klamayÄ± EÄŸitim Sen Ä°stanbul 7 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Özlem Tolu okudu. Tolu, "Konunun basÄ±na ve sosyal medyaya yansÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan okulun hemen tüm öÄŸrencileri durumu protesto etti. Tacizle suçlanan öÄŸretmen ise baÅŸka bir okulda görev yapmak üzere yer deÄŸiÅŸikliÄŸine tabi tutuldu. Protesto sonrasÄ±nda, öÄŸrenciler 'izinsiz gösteri, etkinlik ve toplantÄ± düzenlemek' iddiasÄ±yla okul disiplin kurulu tarafÄ±ndan ifadeye çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±. Bu noktada 18 yaÅŸ altÄ±nda çocuklarÄ±n vekilleri ya da ebeveynleri olmadan ifadelerinin alÄ±namayacaÄŸÄ±ndan hareketle hem EÄŸitim Sen avukatÄ± hem de Baro Çocuk HaklarÄ± Komisyonu tarafÄ±ndan öÄŸrencilere refakat edilebileceÄŸi bilgisi verildi. Ancak öÄŸrenciler yalnÄ±z ifade vermeyi tercih etti. Disiplin kurulunun neredeyse tüm okul öÄŸrencilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± böyle haklÄ± bir protestoyu birkaç öÄŸrencinin izinsiz gösterisi biçiminde sorgulamasÄ± aslÄ±nda okulda yaÅŸanan taciz vakasÄ±nÄ±n kamuoyu tarafÄ±ndan duyulmasÄ±na bir tepkiydi. Bu tepki Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünün etkisiyle büyüdü ve 5 öÄŸrenciye okuldan 5 gün süre ile okuldan uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± verildi” dedi.

“EÄŸitim Sen AvukatÄ± Metin Ä°riz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla itiraz süresi içerisinde cezaya itiraz edilerek disiplin cezasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilmiÅŸtir” diyen Tolu, “Bundan sonraki süreç ÅŸu ana kadar olduÄŸu gibi ilgili ÅŸubemiz EÄŸitim Sen 7 No'lu Åžube, Ä°stanbul Barosu Çocuk HaklarÄ± Komisyonu, Ä°HD Çocuk HaklarÄ± Komisyonu ve Ä°HD EÄŸitim HaklarÄ± Komisyonu tarafÄ±ndan titizlikle takip edilecektir" diye belirtti.

Tacizi protesto eden lise Ã¶ÄŸrencilerine uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ±

‘YASALARA AYKIRI’

Tolu, hiç kimsenin görmezden gelmemesi gereken taciz gibi önemli bir olayÄ± protesto ettikleri için öÄŸrencilere ceza verilmesinin Çocuk HaklarÄ± SözleÅŸmesine, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi içtihatlarÄ±na, Anayasaya, Anayasa Mahkemesi KararlarÄ±na, Milli EÄŸitim Temel Kanununa ve DanÄ±ÅŸtay'Ä±n üretmiÅŸ olduÄŸu içtihatlara aykÄ±rÄ± olduÄŸuna dikkat çekti. Tolu, "Okul içinde cereyan eden bir olaya dair icra edilen bu faaliyet açÄ±k ki TCK md. 26/1 kapsamÄ±nda bir hak kullanÄ±mÄ±ndan ibarettir ve ceza verilmesi doÄŸru deÄŸildir" diye kaydetti.

Tolu konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: Bu sürecin basÄ±na ve sosyal medyaya yansÄ±masÄ± ile aslÄ±nda Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n okullarda uyguladÄ±ÄŸÄ± disiplin yönetmeliÄŸinin öÄŸrencilere, öÄŸretmenlere ve okul idarelerine nasÄ±l hukuksuz bir uygulama yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da fark edilmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Hukukçular ve bakanlÄ±k yetkilileri bu konuyu ivedilikle incelemelidir. Zira Milli EÄŸitim Temel Kanununda veya herhangi bir eÄŸitim ve öÄŸretim kanununda disiplin cezasÄ±na dair bir düzenleme bulunmamaktadÄ±r. Disiplin cezasÄ±na dayanak yönetmeliÄŸin kanuni bir dayanaÄŸÄ± bulunmamaktadÄ±r. Kanunsuz ceza uygulanmasÄ± söz konusudur. Bu durum ülkenin birçok okulunda haksÄ±z ve kanunsuz biçimde öÄŸrencilerin cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±na yol açmaktadÄ±r.

Taciz, tecavüz ve kadÄ±na yönelik ÅŸiddet suçlarÄ±na karÅŸÄ± izlenen yolun siyasi bir tutum olduÄŸunu vurgulayan Tolu, "ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bu durumu yaÅŸamasÄ±nÄ±n en önemli sebepleri arasÄ±nda, topluma dayatÄ±lan gerici eÄŸitim anlayÄ±ÅŸÄ±, çocuk ihmal ve istismarcÄ±larÄ±na karÅŸÄ± cezai yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n neredeyse olmayÄ±ÅŸÄ±, çocuklara ve kadÄ±nlara karÅŸÄ± koruyucu/önleyici tedbirlerin hayata geçirilmemesidir. KadÄ±n cinayetlerinin, tacizin, çocuk istismarÄ±nÄ±n normalleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± süreçler yaÅŸÄ±yoruz. Hükümetin, baÅŸta Ensar VakfÄ± olmak üzere ülkede yaÅŸanan cinsel istismarlarÄ±n üzerini örtmeye yönelik açÄ±klamalarÄ±, cinsel istismar ve cinsel saldÄ±rÄ±larÄ±n artmasÄ±na yol açÄ±yor" dedi.

Ä°stanbul EÄŸitim Sen Åžubeleri, Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Çocuk HaklarÄ± Komisyonu ve Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi EÄŸitim HaklarÄ± Komisyonu adÄ±na Tolu taleplerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

- UzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±

- ÇocuklarÄ±n okula dönerek eÄŸitimlerine ara vermeden devamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±

- ÖÄŸrencilere bu hukuka aykÄ±rÄ± cezayÄ± verenler hakkÄ±nda disiplin soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±lmasÄ±, çocuk istismarÄ±nÄ±n önlenmesi için acil ve etkili tedbirler alÄ±nmasÄ±

- Anayasa ve taraf olunan uluslararasÄ± sözleÅŸmelerden doÄŸan sorumluluklarÄ±n yerine getirilmesi, çocuk haklarÄ± ve eÄŸitim haklarÄ±nÄ±n eksiksiz temin edilmesi

- BaÅŸta kadÄ±n ve çocuk istismarÄ± vakalarÄ± olmak üzere faillerin cezasÄ±zlÄ±kla ödüllendirilmeyip gerekli yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanmasÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 17:02

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