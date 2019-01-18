Öldürülen Ahmet Yıldız'ın davasında yine tutuklama yok

Ahmet Yıldız’ın eşcinsel olduğu için babası tarafından 2008 yılında öldürülmesinin ardından açılan davanın 29. duruşması 27 Aralık Perşembe günü görüldü.

Kaos Gl’de yer alan habere göre, İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, 10 yıldır bulunamayan sanık baba Yahya Yıldız yine yoktu. Mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle önceki kararların yeniden okunduğu dava “sanığın yakalama emrinin infaz edilmesi için” 16 Mayıs’a ertelendi.

26 yaşındaki Marmara Üniversitesi öğrencisi Ahmet Yıldız, 15 Temmuz 2008’de babası Yahya Yıldız tarafından eşcinsel olduğu için öldürüldü. Yahya Yıldız, 10 yıldır aranıyor. 10 yıldır sanık sandalyesi boş.

‘TİTİZLİKLE’ ARANIYOR!

Başbakanlık Bilgi İletişim Merkezi’ne (BİMER) LGBTİ aktivistleri tarafından geçtiğimiz yıl yapılan başvuruya İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nden Yahya Yıldız’ın kırmızı bültenle aranmaya devam edildiği, yakalanması için ‘titizlikle’ ve ‘kapsamlı’ bir şekilde çalışmaların sürdüğü yanıtı gelmişti. (HABER MERKEZİ)