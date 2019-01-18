Erdoğan ABD'li Senatör Graham’la görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 2,5 saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hazır bulundu. Görüşmede Suriye ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU GRAHAM'I KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Erdoğan’ın kabulü öncesi ABD’li Senatör Lindsey Graham ile ayrı bir görüşme yaptı. Kabulde, Suriye bağlamındaki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. (AA)

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