Macron: Fransa'nın Suriye'deki askeri varlığı devam edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin bu yıl Suriye ve Irak'ta askeri varlığını sürdüreceğini bildirdi.

Macron, Toulouse kentindeki hava üssünde askerlere hitabı sırasında Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Suriye'den çekilmesinin kendilerini IŞİD'e karşı mücadeleden alıkoymaması gerektiğini söyleyen Macron, "Fransa 2019'da Levant bölgesinde (Suriye ve Irak) askeri varlığını sürdürecek" dedi.

Macron, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Menbic'te ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı. (DIŞ HABERLER)

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