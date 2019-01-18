İsveç'te bir genç, kral ve kraliçenin taçlarını çalmaktan yargılanıyor

İsveç’te 22 yaşında bir genç, İsveç kral ve kraliçesine ait iki tacı ve bir saltanat küresini çalma suçlamasıyla yargılanıyor.

İsveç’te 31 Temmuz 2018 günü Stranges kentinde katedrale giren iki kişi, İsveç Kralı IX Karl ve eşi Kraliçe Kristina’ya ait iki taçla bir saltanat küresini çaldı. Hırsızlar önce bisiklete, daha sonra sürat motoruna binerek izlerini kaybettirdi.

Polis, Eylül 2018'de başkent Stockholm’un Akersberga semtinde oturan 22 yaşındaki bir genci hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına aldı. Şüphelinin yargılanmasına dün Eskilstuna İlk Mahkemesinde başlandı.

TAÇLARIN DEĞERİ 65 MİLYON KRON

Savcı, 22 yaşındaki genci toplam tutarı 65 milyon kron olan 2 taç ve bir saltanat küresini çalmakla suçluyor. Sanığı ayrıca değeri 26,5 milyon değerindeki iki asa ve bir saltanat küresini çalma girişiminde bulunmakla itham ediyor.

Sanığın, “toplumun önemli bir kurumuna planlı ve acımazca saldırdığı”, çaldığı eşyaların maddi değerinin yüksek olduğu ve kültürel-tarihi değeri olan “eşsiz ve onarılmaz” eserlere zarar verdiği gerekçesiyle “ağır hırsızlık” suçundan cezalandırılmasını istiyor.

Savcı, kanıt olarak da sanığın çalma girişiminde bulunduğu bir asa, kilisenin değişik yerleri ve hırsızların kaçmak için kullandıkları bisikletteki DNA ve kan izlerini gösteriyor.

Sanık ise kendisine yönelik suçlamaları reddediyor. (Stockholm/EVRENSEL)