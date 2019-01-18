Lavrov: İdlib'de teröristler Rusya-Türkiye mutabakatını ihlal ediyor

Suriye'nin çoğunluğu cihatçıların kontrolünde olan İdlib vilayetinde el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam'ın Türkiye destekli cihatçıların kontrolündeki bölgelerin çoğunu ele geçirmesi Astana mutabakatını geçersiz kıldı.

Sputnik'in haberine göre buna ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakata rağmen İdlib vilayetindeki silahsızlandırılmış bölgenin yaklaşık yüzde 70'ini ele geçiren el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam'ın (eski adıyla el Nusra) bu bölgedeki anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi.

Rusya-Türkiye mutabakatına göre Türkiye'nin bu bölgeleri "terörden arındırması" gerekiyordu. (DIŞ HABERLER)