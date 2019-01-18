CHP ve HDP sahte seçmen vakalarını Meclis'e taşıdı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen son dönemde kamuoyunun sıkça tartıştığı sahte ve hayali seçmenlerin araştırılması için Meclis Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

Alpay Antmen, önergesinde sahte ve hayali seçmenlerin demokrasiye gölge düşürdüğünü ve seçimlerin meşruluğuna zarar verdiğini ifade etti.

Antmen, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce sahte ve hayali seçmen ve oyların tüm parti, ilgili odalar ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla araştırılarak şeffaf biçimde ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizerek “Oy hakkı nasıl anayasal bir haksa, oyların sağlıklı sayılması ve sahte ve hayali seçmenlerin ortadan kaldırılması da anayasal bir görev demokratik bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

TESPİT EDİLSİN

Alpay Antmen şunları belirtti: “Türkiye’de son yıllarda durmadan patlak veren hayali/sahte seçmen vakaları nedeniyle vatandaşlar seçimlere güvenmemekte ve sandığa gitmemelerine neden olmaktadır. Bunun sonucunda da hem genel hem de yerel seçimler her zaman şaibe iddialarıyla anılmakta ve seçim sonuçları güvenilirliğini kaybettiği için de toplumun demokratik katılım kanalları yok yok olmaktadır. Bu nedenle bahsi geçen ve kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olan sahte ve hayali seçmenlerin tespit edilerek gereken önlemlerin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce ivedilikle alınması başta parlamentonun ve yürütme organlarının görevidir. Seçimde, sadece oy hakkı olan vatandaşların oyları etki etmelidir.” CHP’li vekil, verdiği Meclis Araştırmasında tespit edilen bazı sahte ve hayali seçmen vakalarını da ekledi.

HDP'Lİ GÜZEL'DEN SORU ÖNERGESİ

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde ve Diyarbakır’da seçim güvenliği için yapılan toplantıyı Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Güzel, YSK seçmen kayıtları incelendiğinde birçok il ve ilçe merkezlerinde tek haneye yüzlerce hatta ve hatta binlerce seçmen kaydının yapıldığının görüldüğünü belirtti.

Güzel, “Diyarbakır ilinin Hani ilçesinde bir adreste 208 seçmen tespit edilmiştir. Yapılan usulsüz seçmen kayıtlarına bakıldığında seçmenlerin batı illerinden kaydırıldığı görülmektedir” dedi. “Batı illerinden Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı kentlere, özellikle de halkın iradesi gasbedilerek atanan kayyumların olduğu ilçelere kaydırılmış olmasını nasıl açıklıyorsunuz?” sorusunu Soylu’ya soran Güzel, “Diyarbakır’da düzenlenen seçim güvenliği konulu toplantıya vali, kaymakam, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkanı Adayı Cumali Atilla, emniyet müdürü ve birçok STK temsilcisi katılırken Diyarbakır’da 24 Haziran seçimlerinde yüzde 65 oy olan partimiz HDP’nin davet edilmemesinin haberlere konu olan seçim usulsüzlükleri ile bir ilişkisi var mıdır?” sorusuna da yanıt istedi.

KAYITLARINI GERİ ÇEKTİLER

Diğer yandan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 21 odalı ve 51 yatak kapasiteli öğretmenevinde 422 kişinin ikametinin tespit etmesinin ardından bazı kişilerin kayıtlarını geri çektiği öğrenildi. Bini aşkın asker kaydının halen durduğunu aktaran HDP’liler, usulsüz kayıtların tümünün dondurulması gerektiğine dikkat çekti. (HABER MERKEZİ)