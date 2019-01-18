18 Ocak 2019 13:30
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 16:41

Türkiye’de 4 pudra markasından asbest çıktı!

Türkiye’deki 4 pudra markasında kanserojen bir madde olan asbest tespit edildi. 

GÜNCELLENDİ
Türkiye’de 4 pudra markasından asbest çıktı!

Pudra şişesi fotoğrafı: Alf van Beem/Wikimedia Commons (CC0) | Pudra fotoğrafı: Mattman723/Wikimedia Commons (CC BY-3.0) | Kolaj: Evrensel

    • Paylaş

    Erdi TÜTMEZ
    İstanbul

    Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği (ASTA) ve Asbest Söküm Uzmanları Derneği’nin (ASUD) araştırmasına göre Türkiye’deki 4 pudra markasından asbest çıktı. 

    Son dönemlerde ulusal ve uluslararası haber kanallarında sıkça gündeme gelen; talk pudralarının, insan sağlığına kanserojen etkisi olduğu kanıtlanmış olan asbest içeriyor olmasına ilişkin tartışmalar sürerken Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği (ASTA) ve Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) 2018 Aralık ayında ortak bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Türkiye genelinde çeşitli markalara ait pudralar temin edilerek, tarafsızlık ilkesi gereği aralarından markaları belli olmadan rast gele seçilen 4 adet pudra numunesinin analizleri ASTA üyesi olan laboratuvarlarda gerçekleştirildi. 

    Konuyla ilgili görüştüğümüz Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Cafer Fidan, analiz sonuçlarına göre incelenen pudra numunelerinin tamamında asbeste rastlandığını söyledi. Fidan, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) ‘kesin kanserojen’ tanımlanması ile 1. grupta sınıflandırdığı asbesttin, pudralarda ortaya çıkması halk sağlığı konusunda büyük tehlike arz ettiğini ifade etti.

    “ASBEST KANSEROJEN BİR MADDE”

    Fidan, asbestin kanserojen bir madde olduğu hatırlatarak, “Asbest aslında doğada serbest halde bulunan bir mineral. Solunduğunda akciğerlerde kanser üremesine neden olabiliyor, çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Radyasyon gibi bir kere solunulduğunda kanser olunması gibi değil ama burada hastalığın kuluçkası gibi süreler var. En erken 4-6 yıl arasında bir sürede maruz kalındıktan sonra ortaya çıkabiliyor. Maruz kalındıktan sonra hastalığın ortaya çıkması 40 yıla kadar da varabiliyor. Bugün asbeste maruz kaldıysanız 40 yıl sonra hasta olabiliyorsunuz.” dedi.  

    HALK SAĞLIĞINDA BÜYÜK TEHLİKE!

    Araştırmada talk hakkında bilgilere de yer verildi. Buna göre talk, bebek pudrası, kozmetik ürünleri, seramikler, plastikler dahil olmak üzere çeşitli tüketici ve endüstriyel ürünler için kullanılan doğal bir mineral. Talk, genellikle asbest minerallerinin yakınında doğal olarak bulunduğundan, madencilik sırasında asbest mineralleri ile kolayca kontamine olabiliyor. Son yıllarda, mezotelyoma, akciğer kanseri ve yumurtalık kanseri vakalarıyla bağlantılı olan kontamine talk pudrası ürünlerine maruz kalma endişe yaratıyor. Talk pudrası ürünlerinin 1800'lerden beri piyasada olmasına rağmen talk pudrasının güvenliği son yıllarda sorgulanıyor. Saf talk kendi başına güvenli kabul edilirken, asbestle kirlenmiş talk, sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor. Dernek yaptığı açıklamada bu araştırmanın bir ön araştırma olduğunu ve durumun ne denli ciddi olduğunun çerçevesini çizmek ve daha kapsamlı bir sonuç elde etmek amacıyla ikinci bir araştırma yapılacağını aktardı. Buna göre yapılacak araştırmada tarama yolu ile tüm marka pudralar toplanacak, numune analizleri ASTA üyesi laboratuvarlar haricinde TÜBİTAK ve bu konuda yeterli diğer kamu laboratuvarlarında inceletilerek karşılaştırma yapılacak ve sonuçları duyurulacak. 

    4 pudra markası üzerinde yapılan asbest araştırma sonucu

    DR. COŞKUN CANIVAR: DENETİM MEKANİZMASININ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR

    Pudralarda asbeste rastlanmasını yorumlayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Coşkun Canıvar da, asbestin bütün kimya ve üretim alanlarında kullanılmasının 2010’dan beri yasak olduğunu hatırlattı. “Herhangi bir kimyasal, inşaat, boru gibi şeylerin içinde bile bulunması bile yasak olan bir maddenin pudra gibi bir şeyde çıkması aslında bu yasağın bir çok alanda da delinmiş olabileceğini gösteriyor.” diyen Canıvar “Bu olay denetim mekanizmasının olmadığını gösteriyor. Pudradan asbest çıkması kabul edilebilir bir şey değil.” ifadelerini kullandı.

    ‘ONAY DEĞİL, ONAYIN VERİLME AŞAMASI ÖNEMLİ’

    Merak edilen noktalardan biri de bu ürünlerin nasıl piyasada olduğu. Canıvar bu konuda şu yorumu yapıyor:  “Bu ürünlerde sonuçta Bakanlık onayı var ancak bu onayların verilme aşaması önemli. Ürünler tek tek incelemeler sonucunda mı onay alıyor yoksa kağıt üstünde mi bu onaylar veriliyor? Kritik olan nokta burası. Ancak bunu bilme şansımız yok. Buna bakanlıkların cevap vermesi gerekiyor. Sonuçta sanayiinin bütün kollarında yasaklanmış maddeden bahsediyoruz. Ve bu madde de birinci derecede kanser listesinde.”

    ‘YILLAR SONRA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR’

    Canıvar, asbest ve yaratacağı sonuçlar hakkında da şu bilgileri veriyor: “Asbest sanayiide çok kullanılan bir ürün. Bunun sebebi de dayanıklı ve yanmaya dirençli olması. Bu nedenle üretimin bir çok aşamasında kullanılmış. Asbest şu sıralar kentsel dönüşümle yeniden gündeme geldi. Bina yıkımlarıyla beraber bu binalarda kullanılmış olan asbest malzemeleri ortaya çıkıyor. Bir diğer gündemde olduğu yerde gemi söküm alanı. Bir de çevresel asbest var. Anadolu’nun bir çok yerinde toprakta doğal olarak asbest bulunuyor. Havaya karıştığı alanlarda yakın yerleşim yerleri için risk oluşturuyor. Daha çok solunum yoluyla vücuda alınıyor, akciğer zarına yerleşiyor. Yıllar sonra da bu zarda kansere dönüşme olayı oluyor. Özetle biz asbeste maruz kaldıktan sonra birden bire hastalık ortaya çıkmıyor. Bunun etkisi uzun yıllar sonra ortaya çıkıyor. Bu kimyasalın hayatın her alanından tamamen çıkarılması gerekiyor."

    Johnson & Johnson 247 milyon dolarlık davayı kaybetti

    Johnson & Johnson 247 milyon dolarlık davayı kaybetti

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Coca Cola işçilerinden direnişteki Cargill işçilerine ziyaret
    SONRAKİ HABER

    Doktora hakaret eden hasta yakınına 11 ay hapis cezası
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tampon yaraya merhem olur mu?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Çürüme ve asalaklık

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Brexit oylaması: AB’den ayrılmak da zor

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Zorlu bir yıl bizi bekliyor

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    ‘Milli’ sorun çözme becerilerimiz: Sorumlulara sorun bildirmeme
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye’de 4 pudra markasından asbest çıktı!
    Türkiye’de 4 pudra markasından asbest çıktı!

    Türkiye’deki 4 pudra markasında kanserojen bir madde olan asbest tespit edildi. 

    Makina Mühendisleri Odası'ndan Fatih Altaylı’ya açık mektup
    Makina Mühendisleri Odası'ndan Fatih Altaylı’ya açık mektup

    Makina Mühendisleri Odası, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın ‘Odalar ve baroların asıl işi ne olmalı’ başlıklı yazısına yanıt verdi.

    Ege Üniversitesi kampüsü Millet Bahçesi yapılmak isteniyor
    Ege Üniversitesi kampüsü Millet Bahçesi yapılmak isteniyor

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ege Üniversitesi kampüsünün Millet Bahçesi yapılacağını açıkladı. Peki Millet Bahçesi için neden bu yer seçildi?

    GÜNCELLENDİ
    YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
    YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    KHK'yle kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Kocaeli Üniversitesinde son 1 yılda iki iş cinayeti yaşandı
    Kocaeli Üniversitesinde son 1 yılda iki iş cinayeti yaşandı

    Emek Gençliği, Kocaeli Üniversitesinde yaşanan iş cinayetiyle ilgili açıklama yaptı: Bizi susturacağınıza, işçi sağlığı ve güvenliği için önlem alın.

    Şahmiran Tekstil patronundan işçilere: Zammı hak etmiyorsunuz
    Şahmiran Tekstil patronundan işçilere: Zammı hak etmiyorsunuz

    Dersim’de valilik teşvikiyle kurulan Şahmiran Tekstil’de işçi ücretleri eksik ödeniyor, performansa dayalı çalışma dayatılıyor. İşçiler ise tepkili.

    GÜNCELLENDİ
    İşçi Yeşilköy ağır yaralı: Enerji bulunan alanda neden çalıştırıldı?
    İşçi Yeşilköy ağır yaralı: Enerji bulunan alanda neden çalıştırıldı?

    İstanbul'da Özpınar Plastik fabrikasına ait trafoda İşçi Sedat Yeşilköy’ün ağır yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili sorular yanıt bekliyor.

    Hyundai ve yan sanayisi kısa çalışmaya başvurusu yaptı
    Hyundai ve yan sanayisi kısa çalışmaya başvurusu yaptı

    Hyundai ve yan sanayisi 2 fabrika, kısa çalışma ödeneği başvurusu yaptı. Diğer yan sanayi şirketlerinin de başvuru yapabileceği belirtiliyor.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Açık tenis turnuvasında beşinci gün
    Avustralya Açık tenis turnuvasında beşinci gün
    İkinci yarı başlıyor: Süper Lig'de haftanın programı
    İkinci yarı başlıyor: Süper Lig'de haftanın programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA All-Star oylamasında LeBron ve Giannis önde
    2019 NBA All-Star oylamasında LeBron ve Giannis önde
    Sömestirde çocuklarınızla izleyebileceğiniz filmler
    Sömestirde çocuklarınızla izleyebileceğiniz filmler
    Football Leaks belgelerini sızdırdığı iddia edilen "Muhbir" tutuklandı
    Football Leaks belgelerini sızdırdığı iddia edilen "Muhbir" tutuklandı

    Avrupa futbolunun tepesindeki kirli oyunları ifşa eden Football Leaks'in haber kaynağı Portekizli Rui Pedro Gonçalves Pinto, Macaristan'da tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Yarıyıl tatilinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak
    Yarıyıl tatilinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak

    Yarıyıl tatili süresince hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde ise 2-5 derece daha sıcak olması bekleniyor.

    Yorum Basın Yayın işçileri ücretlerini istiyor
    Yorum Basın Yayın işçileri ücretlerini istiyor

    Ekonomik kriz bahanesiyle ücretleri ödenmeden işten çıkarılan Yorum Basın Yayın işçileri, basın açıklaması yaparak haklarını istedi.

    Doğanşehir halkı 9 yaşındaki çocuğun istismarına tepki gösterdi
    Doğanşehir halkı 9 yaşındaki çocuğun istismarına tepki gösterdi

    Malatya'da cinsel istismar olayı üzerine mahallede açıklama yapıldı: AKP Hükümetinin tecavüzü aklayan, onaylayan yasaları geri çekilsin.

    GÜNCELLENDİ
    EMO: Üretim için alınan önlem işçiler için alınmamış
    EMO: Üretim için alınan önlem işçiler için alınmamış

    EMO Ankara Şubesi, mobilyacılar sitesindeki iş cinayeti ile ilgili açıklama yaptı: Makinelere verilen değer insan hayatına verilmedi.

    Lavrov: İdlib'de teröristler Rusya-Türkiye mutabakatını ihlal ediyor
    Lavrov: İdlib'de teröristler Rusya-Türkiye mutabakatını ihlal ediyor

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de el Kaide'nin ilerleyişiyle Türkiye-Rusya arasındaki mutabakatın ihlal edildiğini söyledi.

    Kapanan şirket sayısı bir ayda yüzde 95 arttı
    Kapanan şirket sayısı bir ayda yüzde 95 arttı

    TOBB Aralık’ta kapanan ve yeni açılan şirket istatistiklerini paylaştı. Türkiye genelinde kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 95,52 arttı.

    Karabağlar’da yüksek yapılaşmaya yargı "dur" dedi
    Karabağlar’da yüksek yapılaşmaya yargı "dur" dedi

    İzmir Karabağlar’da yüksek yapılaşmaya izin veren imar planına, Mimarlar Odası İzmir Şubesinin açtığı dava sonucunda durdurma kararı verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Didem Uslu'nun katili babası çıktı
    Didem Uslu'nun katili babası çıktı

    Edirne'nin Keşan ilçesinde öldürülen Didem Uslu'nun katili babası Hasan Uslu, gözaltındaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.

    Sözcü davası başladı: İktidarı eleştirdiğimiz için yargılanıyoruz
    Sözcü davası başladı: İktidarı eleştirdiğimiz için yargılanıyoruz

    "FETÖ" suçlamasıyla açılan ve Sözcü gazetesi yöneticileriyle yazarlarının yargılandığı dava başladı. Emin Çölaşan ile Necati Doğru savunma yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de işçiler neden gururla dolaşıyor?
    İzmir’de işçiler neden gururla dolaşıyor?

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel-İş 2 No'lu Şube'nin yetkisine yaptığı itirazı, işçilerin mücadelesi sonucu geri çekti.

    Eğitim Sen'den yarıyıl raporu: Sorunlar derinleşti
    Eğitim Sen'den yarıyıl raporu: Sorunlar derinleşti

    Eğitim Sen'in 2018-2019 birinci yarıyıl değerlendirmesinde "AKP’nin eğitim politikalarının sonucunda özel okullar artıyor" deniliyor.

    İzocam’da grev başladı
    İzocam’da grev başladı

    Kristal-İş ile İzocam patronu arasındaki TİS sürecinin tıkanmasıyla Kocaeli Dilovası ve Mersin Tarsus'ta bulunan fabrikalarda bu sabah grev başladı.

    Tunus’taki grev Arap basınında: Maaş zammını IMF engelliyor
    Tunus’taki grev Arap basınında: Maaş zammını IMF engelliyor

    Tunus’ta kamu emekçilerinin hükümetin maaş zammını reddetmesi üzerine yaptığı başarılı grev, gazetelerin öne çıkardığı haberler arasındaydı.

    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme hükümet gündeminde yok
    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme hükümet gündeminde yok

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin gündemde olmadığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırıda 20 kişi öldü
    Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırıda 20 kişi öldü

    Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bomba yüklü aracın neden olduğu patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi yaralandı.