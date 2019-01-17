İki akademisyene 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Barış Akademisyenlerinden İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Emin Alper ve Kerem Eksen’e 1’er yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

Kararlarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti.

bianet’in haberine göre 36. ACM'de duruşmaları görülen akademisyenler Emin Alper ve Kerem Eksen için kararını açıklayan heyet, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de düzenlenen “terör örgütü propagandası yapmak” suçunu sabit görerek 1'er yıl 3'er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Kararlarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. (HABER MERKEZİ)