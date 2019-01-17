“Buket, Zeynep ve öldürülen bütün kadınlar için adalet istiyoruz”

Ukrayna’da Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi kaldıkları apartman dairesinde 31 Aralık gecesi Hüsnü Can Çökmez tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Cenazeleri Türkiye’ye gönderilen Buket Yıldız, Hatay Samandağ’da toprağa verildi. Buket’in tabutunu kadınlar taşımıştı.

Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu ve Samandağ Kadın Platformu Samandağ Abdullah Cömert alanında eylem yaptı. Yoğun katılımla gerçekleşen eylemde kadınlar “Buket ve Zeynep’in katili en ağır cezaya çarptırılana kadar davanın takipçisi olacağız. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” dedi.

Hükümetin kadın politikalarına tepki gösterilen açıklamada, “Mevcut politikalarla kadınların hayatları değersizleştiriliyor. Üretmesin, okumasın, dışarı çıkmasın, kahkaha atmasın, kendilerinin istediği gibi giyinsin istiyorlar, hakları olmadığı halde” denildi.

Kadın cinayetlerinin münferit olmadığı vurgulanan açıklamada, “Biz kadın örgütleri olarak, bu kadar vahşileşmiş erkek şiddetinin ve erkek vahşetinin sonucu olan kadın cinayetlerinin politik olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. Bu nedenle; kadınları şiddetten korurken cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık yapmayacağını İstanbul Sözleşmesi’nin 4. maddesi ile taahhüt eden devletin bu kararı uygulamasını, Anayasa ve diğer ilgili yasalarda tüm kadınların yaşam, eğitim ve sağlık gibi temel haklarının güvence altına alınmasını yetkililerden talep ediyoruz. Hakimlere de çağrı yapıyoruz. Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi uygulamayın” çağrısında bulunuldu.

Hatay’daki kadın örgütleri olarak davanın takipçisi olacaklarını haykıran kadınlar, “Katiller, birtakım adli tiyatrolar ve mizansenler ile hafifletici sebeplerle mazur görülmesin ve en ağır ceza verilsin. Bizler Hatay’daki bütün kadın kurumları Buket ve Zeynep’in katili en ağır cezaya çarptırılana kadar davanın takipçisi olacağız. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” dedi. (Hatay/EVRENSEL)