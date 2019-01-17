Rapçiler Server Uraz ve Ceg’e hapis cezası

Rapçiler Server Uraz ve Ceg lakaplı Volkan Ayvazoğlu'ya 'Bu Gece' isimli şarkıda uyuşturucu kullanımını özendirdikleri ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdıkları iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Karara itiraz eden müzisyenler istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi kararı onarsa müzisyenler cezaevine girecek. Öte yandan mahkeme kararına tepki gösteren 'Ezhel' adıyla tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu, "Rap’e karşı, özgür sanata karşı savaş açılmış gibi" değerlendirmesinde bulundu. 'Ceza' adıyla tanınan rapçi Bilgin Özçalkan da “Rap belirgin bir şekilde hedef durumda. #FreeHipHop” ifadelerini kullandı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI ONARSA MÜZİSYENLER CEZAEVİNE GİRECEK

BirGün'den Burak Abatay'ın haberine göre 'Bu Gece' isimli şarkısında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddasıyla Ceg’e şarkı sözleri, Server Uraz’a da şarkıcının yapımcılığı sebebiyle dava açılmıştı. Verilen kararın itirazı için istinaf mahkemesine başvuruldu. İstinaf mahkemesi kararı onarsa iki müzisyenin de hapis cezası onanmış olacak.

"ÖZGÜR SANATA MÜDAHALE"

Davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Server Uraz şunları söyledi:

“Bu kararın hukuka, adalete ve sanata ne derece aykırı olduğuna girmek bile istemiyorum çünkü oradan çıkamayız. Biliyorsunuz bugün çıktığımız duruşma neticesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası aldık. Bunun sebebi Ceg’in ‘Bu Gece’ şarkısında geçen sözler ve bu şarkının Epidemik Yapım’dan yayınlanmış olması. Türkiye’nin tek bağımsız hiphop yapım şirketi Epidemik’in yapımın kurulumuna ve birkaç senedir büyümesine beni takip edenler çok yakından şahit oldu. Bu şirket bağımsız ve özgür müziğin önüne açmak için kuruldu. Daha önce bir sanatçı olarak özgürlüğümle alakalı başka şirketlerde yaşadığım sıkıntıları başka sanatçılar yaşamasın diye kuruldu.

Şu an bir sanatçı olarak değil bir yapımcı olarak hapis cezasına çarptırılmış olmam uzun zamandır hep bir ağızdan karşı çıktığımız pek çok müzisyen dostumun başındaki özgür sanata müdahale konusunun boyut büyüttüğünü gösterir nitelikte. Şu an yapabileceğimiz tek şey istinaf mahkemesini beklemek. Bu süreç 6 ay ile 1 sene arasında gerçekleşecek. İstinaf mahkemesinden olumsuz karar çıkması halinde Ceg de ben de hapse giriyoruz."

"HİÇBİR ETKİNLİĞİMİ DURDURMUYORUZ"

Karar sonrası etkinliklerine devam edeceklerini vurgulayan müzisyenin açıklaması şöyle devam etti:

"Bu süreçte başta Pazar günü Beşiktaş’ta gerçekleşecek imza günüm olmak üzere hiçbir etkinliğimi durdurmuyoruz. Bu karardan önce ne yapıyorsak yine aynı hızla etkinliklerimize devam edeceğiz. Müzisyen arkadaşlarımıza ve dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Son gücümüze kadar sanatın özgür olması gerektiğini savunacağız.”

CEZA: RAP BELİRGİN BİR ŞEKİLDE HEDEFTE

Ünlü rapçi Ceza ise Instagram hesabında yaptığı paylaşımda karara tepki göstererek, “Rap belirgin bir şekilde hedef durumda. #FreeHipHop” ifadelerini kullandı.

EZHEL: ÖZGÜR SANATA KARŞI SAVAŞ AÇILMIŞ GİBİ

Rapçi Ezhel de sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Canım çok sıkıldı, moralim çok bozuldu. Ne diyebilirim? Çok acı verici. Bu insanlar sadece müzik yapmış bir şey yapmamış, ortada. Dışarıda bir sürü korkunç kötülük var. Artık adaletten bile korkar oldum. Adalet kelimesi bile korkutuyor beni. Sanki şansa yaşıyoruz. Biz magazin malzemesi olduk. Hiç olmak istemezken hem de. Uğraşacak bir şey mi yok rap dışında? Ama artık korkuyorum ve üzülüyorum. Artık şakasını yapmak istemiyorum. O bile düzen tarafından suiistimal ediliyor. Umarım adalet yerini bulur. Çünkü öyleyse çok korkunç. Rap’e karşı, özgür sanata karşı savaş açılmış gibi. Umarım her şey herkes için iyi olur.” (KÜLTÜR SERVİS)

Ezhel’den hapis istemine tepki: Rap’i bırakıyorum hukuk okuyacağım