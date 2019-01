Garry Rodrigues El İttihad'la ilk maçında oynamadan kırmızı kart gördü

Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi El İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, takım kadrosunda yer aldığı ilk maçta oyuna girmeden kırmızı kart gördü.

Rodrigues, El İttihad'ın Suudi Arabistan Kral Kupası son 32 turunda El Washm'a konuk olduğu maçta ilk kez takım kadrosunda kendine yer buldu. Yedekler arasında bulunduğu maçın ikinci devresinde saha kenarında ısınmaya başlayan Rodrigues, 56. dakikada hakemle tartışmaya girdi. Hakem tarafından önce sarı kartla cezalandırılan Rodrigues, itirazlarını sürdürünce ikinci sarıdan kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

Karşılaşmanın ardından Twitter üzerinden açıklamada bulunan Rodrigues, kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle taraftarlardan özür diledi.

I am so sorry for receiving a red card today. I apologize from all of our fans. pic.twitter.com/0jgR5kkvTo