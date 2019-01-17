17 Ocak 2019 01:03

Seramik fabrikasında ücretlerini alamayan işçiler eylem yaptı

Çankırı'da SSS Yıldızlar Holding Söğütsen Seramik Fabrikası'nda ücretsiz izne çıkarılan ve 6 aydır maaşlarını alamayan işçiler eylem yaptı.

Seramik fabrikasında ücretlerini alamayan işçiler eylem yaptı

Fotoğraf: Google Street View

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    Çankırı'da SSS Yıldızlar Holding Söğütsen Seramik Fabrikasında ücretsiz izne çıkarılan ve 6 aydır maaşlarını alamayan işçiler eylem yaptı.

    İşçiler Kurşunlu İlçesi Erenler Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın önünde bir araya geldi. İşçiler adına açıklama yapan Salih Okyay, fabrikanın faaliyetine 2006 yılında başladığını ve granit sektöründe önde gelen fabrikalardan olduğunu söyledi.

    Daha önce 2013 yılında fabrikada sorun yaşandığını dile getiren Okyay, "2013 yılında yaşanan sorunlar bakanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanının desteğiyle çözülmüş ve fabrikamız yeniden açılmıştı. Fakat bu süreç 2018 yılı Kurban Bayramı'na kadar sürmüştür. 2013 yılında yaşanan işçi mağduriyetleri tekerrür etmiş ve çalışanların çoğu ücretsiz izine çıkarılmıştır" dedi.

    İşçilerin 6 aylık maaşlarını da alamadıklarını belirten Okyay, ücretsiz izne çıkarılan işçilerin gerekli evraklarının olmadığını ve kış olması nedeniyle işçilerin mağduriyetlerinin daha da arttığını ifade etti.

    Daha önce işçiler ile fabrika sahibi arasında toplantı yapıldığını ve bazı kararların alındığını anlatan Okyay, "Verilen ilk söz yerine getirilmemişken diğer sözlerin yerine getirileceği konusunda kaygılar oluşmaktadır" dedi. (İŞÇİ/SENDİKA SERVİSİ)

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