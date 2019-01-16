16 Ocak 2019 20:26

Görevden uzaklaştırılan ilahiyatçı Kılıç: Mücadelemiz devam edecek

Sosyal medya paylaşımları sonrası görevden alınan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cemil Kılıç, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Görevden uzaklaştırılan ilahiyatçı Kılıç: Mücadelemiz devam edecek

Fotoğraf: DHA

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    Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cemil Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklamaya Eğitim-İş üyeleri de destek verdi.

    Rami'de bulunan bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaparken, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Cemil Kılıç ile Eğitim-İş Sendikası üyesi yaklaşık 100 kişi, Fatih'te bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde açıklama yaptı.

    Grup adına basın açıklamasında bulunan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, sendika yöneticileri ve aynı zamanda iyi bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğunu ifade ettiği Cemil Kılıç'ın yanında olduklarını söyledi.

    ​'BİLİMSEL EĞİTİMİ SAVUNACAĞIZ'

    Görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç ise, “Mücadelemiz devam edecek. Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Demokratik, laik, bilimsel ve ulusal eğitimi savunacağız. İnanç özgürlüğünü savunacağız. İnanç özgürlüğü sadece inanma özgürlüğü değil, aynı zamanda inanmama ve farklı inanma özgürlüğüdür. Biz bu özgürlüklerin savunucusuyuz” dedi. (İstanbul/DHA)

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