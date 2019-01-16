Manisa'da bir doktor hasta yakını tarafından darbedildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, devlet hastanesinde görevli doktorun, bir hasta yakını tarafından darbedildiği bildirildi.

Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne gelen ve babasını muayene ettirmek isteyen M.F. iddiaya göre, randevu ve sıra numarası almadan başka bir hastanın muayenesi sırasında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. N.U.'un odasına girdi.

M.F. kendisine, dışarı çıkıp sıra numarası alması gerektiğini söyleyen Dr. N.U'yu darbetti.

Hastanede müşahede altına alınan N.U'nun çekilen tomografisinde darp sonucu beyin travması yaşadığı belirtildi. M.F. hastane polisi tarafından gözaltına alındı. (Manisa/AA)