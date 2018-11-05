Hekimler kandÄ±rmaca deÄŸil Ã§Ã¶zÃ¼m istiyor

'SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti Ã¶nleyeceÄŸiz' vaadiyle hazÄ±rlanan torba yasa tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± eylem yapan TTB, bu teklifi kabul etmeyeceklerini vurguladÄ±.

Hükümetin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± hiçbir önlem üretmeyen, ihraç edilen ve güvenlik soruÅŸturmasÄ±yla göreve baÅŸlatÄ±lmayan hekimlerin özelde çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da engelleyen torba kanun teklifine karÅŸÄ± hekimler Ankara'da buluÅŸtu. Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Merkez Konsey BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, hekimleri mesleklerini yapamaz hale getirecek bu teklifi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Teklifin Meclis Komisyonu'nda görüÅŸüleceÄŸi gün TTB Genel Merkezi'nde bir araya gelen hekimlere, KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehemet Bozgeyik, SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmert Emekçileri SendikasÄ± (SES) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Kara'nÄ±n arasÄ±nda bulunduÄŸu yönetici ve üyeleri de katÄ±ldÄ±. Birlik binasÄ± önünde yapÄ±lan açÄ±klamada TTB Merkez Konseyi BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, TTB tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ±'nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± için yoÄŸun çabalar harcadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Ne yazÄ±k ki çok sayÄ±da meslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ± saÄŸlÄ±kta ÅŸideet nedeniyle kaybetmememize raÄŸmen siyasal iktidarÄ±n önerdiÄŸimiz yasal düzenlemeyi yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayamadÄ±k” dedi.

AKP'den hekimlere Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil, ceza Ã§Ä±ktÄ±

HÜKÜMETÄ°N TEKLÄ°FÄ° HEKÄ°MLERE 'GÖREVÄ°NÄ° YAPMA' DÄ°YOR!

AdÄ±yaman, AKP'li 6 milletvekili tarafÄ±ndan kanun teklifinin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± basÄ±ndan öÄŸrendiklarini söyleyerek, bu yasa teklifinin torba yasa niteliÄŸinde olduÄŸunu ifade etti. Meclisten ÅŸiddeti durdurmaya yönelik bir yasa deÄŸiÅŸikliÄŸi beklerken binlerce hekimin haksÄ±z, hukuksuz bir ÅŸekilde mesleklerini yapamaz hale getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AdÄ±yaman, “44 maddeden oluÅŸan bu yasa önerisinin Türkiye'de Cumhuriyeti tarihinin saÄŸlÄ±k alanÄ±ndaki en aÄŸÄ±r, en acÄ±masÄ±z, hukuk tanÄ±mayan yasalarÄ±nÄ± içerdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±” dedi. Bununla birlikte iktidar tarafÄ±ndan sürekli hedef gösterilen TTB'nin yasa teklifi ile zayflamasÄ±na yönelik yasal deÄŸiÅŸikliklerin komisyonda görüÅŸüleceÄŸini ifade eden AdÄ±yaman, “HazÄ±rlanan bu yasa tasarÄ±sÄ±nda saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete çözüm üretecek bir öneri bulunmamamaktadÄ±r. Binlerce hekime açlÄ±ÄŸÄ±, yoksulluÄŸu reva gören, onlarÄ± mesleklerini yapamaz hale getiren bu yasal deÄŸiÅŸikliÄŸi TTB kabul etmeyecektir” diye konuÅŸtu.

CHPâ€™li Ã–zel: KHKâ€™li saÄŸlÄ±kÃ§Ä±ya â€˜aÄŸaÃ§ kÃ¶kÃ¼ yesinlerâ€™ deniyor

'SAÄžLIK HÄ°ZMETÄ° SUNARKEN ÖLDÜRÜLÜYORUZ'

SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Kara, Meclis komisyonunda görüÅŸülen torba yasaya iliÅŸkin “Bizler günün 24 saati insanlarÄ± iyileÅŸtirmek için saÄŸlÄ±k hizmeti sunarken, siyasi iktidarÄ±n söylemleri ve uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalar yüzünden ÅŸiddete maruz kalÄ±yoruz. Ölüyoruz, öldürülüyoruz. Buna karÅŸÄ± bir yasa talep ettiÄŸimizde dikkate alÄ±nmÄ±yor” dedi.

AKP hükümetinin, halkÄ± “SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önleyeceÄŸiz diyerek” kandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kara, hazÄ±rlanan yasa tasarÄ±sÄ±nda saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önlemeye dönük herhangi bir madde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Kara, “Bir dönemin faÅŸistleri 'Ya sev ya terket' derken bugünün faÅŸistleri de 'Ya itaat et ya da açlÄ±ktan öl' diyorlar” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Kanun teklifini görüÅŸmek için saat 12.00'da yapÄ±lacak komisyon toplantÄ±sÄ± saat 15.00'a ertelendi. Bunun üzerine hekimler, TTB önünde oturma eylemine devame etti. (Ankara/EVRENSEL)

Ä°TO BaÅŸkanÄ±: 'SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet tasarÄ±sÄ±' beklentilerimizi karÅŸÄ±lamÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 13:55

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