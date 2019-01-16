DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tınaztepe'ye taşınıyor

Kampüsü Narlıdere'de olan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Tınaztepe yerleşkesine taşınacak. Öğrenciler taşınma kararına karşı imza kampanyası başlatırken fakülte yönetimi binaların depreme karşı dayanıklı hale getirildikten sonra tekrar taşınacağını dile getirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi'ni taşıma kararı aldı. 1994 yılından beri Narlıdere yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren DEÜ GSF Tınaztepe Kampüsündeki aslında rektörlük binası olarak inşa edilen binaya taşınmak isteniyor. Fakülteye 2 bine yakın öğrenci kayıtlı iken 150 civarında akademik ve idari personel görevli.

Fakülte öğrencileri karara karşı imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasında öğrenciler, üniversitenin hiç bir bileşenini bilgi verilmediğini ve danışılmadığını belirtti. İmza kampanyasında "Rektörlüğün bu kararında ısrar etmesi bizlerin hayatında öngörülemeyen sorunlara ve sıkıntılara yol açacaktır. O nedenle, rektörlüğün bu işlemle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadan bu işlemi yeniden gözden geçirmesi ve ertelemesi ya da doğrudan iptal etmesini istiyoruz" denildi.

"YENİ BİNA GSF EĞİTİMİ İÇİN UYGUN DEĞİL"

Öğrencilerin taşınmamasının istemelerinin gerekçeleri arasında mevcut kampüsün fiziki yapısının sanat eğitimine ve etkinliklere göre geliştirilmiş olması, taşınması düşünülen yeni binanın idari rektörlük binası olarak tasarlanmış olması nedeniyle güzel sanatlar fakültesi eğitim ve etkinlik koşullarına uymaması, taşınma sonucu ulaşım ve taşınma problemi, ve taşınılması düşünülen binanın kültür ve sanat olanaklarına uzak ve uygun olmaması yer aldı.

DEÜ GSF DEKANI: TEKRAR TAŞINACAK

Konuyla ilgili konuştuğumuz, DEÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, taşınma kararının ana gerekçesinin binaların depreme dayanaksız olmasını gösterdi ve can güvenliği açısından bu kararın alındığını belirtti. Öztuna, binalar güçlendirildikten sonra fakültenin tekrar taşınacağını da ifade etti. Öztuna 'arsa satılacak ya da devredilecek' şeklindeki iddiaları da reddetti.

DEÜ Rektörlüğü'nün Tınaztepe'deki idari binaya taşındıktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Alsancak'taki eski binasına taşınacağı şeklinde iddialar gündemde. GSF'nin mevcut bulunduğu arsa ise eğitim şartıyla bağışlanmış durumda. (İzmir/EVRENSEL)