Aladağ davası yarın yeniden Kozan’da görülecek

Volkan PEKAL

Adana

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11’i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar Cemaatine ait kız yurdu yangını ile ilgili davanın 8’inci duruşması yarın görülecek.

Önceki duruşmada dosya Eski Kaymakam Ziya Filizer’in yargılandığı Adana’ya gönderilmiş, mahkemenin dosyayı kabul etmemesi üzerine istinaf mahkemesi dosyayı yeniden Kozan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Tüm sanıkların serbest bırakıldığı dava mahkeme mahkeme dolaştırılmasının ardından 4 ay sonra Kozan’da kaldığı yerden devam ediyor. Davada yargılanan 18 kişi, ‘Birden fazla kişiyi taksirle öldürme ve yaralanmalarına sebep olmak’ suçlamasıyla yargılanıyor. Sosyal Haklar Derneği ve Adana Barosundan avukatların takip ettiği davada müşteki avukatları, yargılananların ‘Taksirle öldürme’ suçundan değil ‘Olası kasıtla öldürme’ suçundan yargılanmasını istiyor.

MAHKEME MAHKEME DOLAŞTI

Kozan 1’inci Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2018’de görülen 7’inci duruşmada dosyanın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmesine karar vermişti. Mahkeme yangınla ilgili gözetim ve denetimi ihmal ederek görevini kötüye kullanmaktan yargılanan Aladağ Eski Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer’in davası ile birleştirilmesine karar vermişti. Mahkeme, kaymakam ilçede yargılanamayacağı için davanın Adana’da birleştirilmesi gerektiğini ileri sürmüştü. Davayı Adana 1’inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderen mahkeme buna rağmen tutuklu bulunan son iki sanık Yurt Müdürü Cuma Ali Genç ve Dernek Başkanı İsmail Uğur hakkında tahliye kararı vermişti. Adana 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyalarını birleştirme talebini kabul etmedi. Dosya, uyuşmazlığın giderilmesi için Adana Bölge Mahkemesi 3’ücü Ceza Dairesine gönderildi. Dosyayı inceleyen daire, birleştirme kararını kaldırarak yangınla ilgili tutuksuz 18 sanığın yargılandığı dava dosyasının tekrar Kozan Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Aladağ’da, 29 Kasım 2016’da Süleymancılar Cemaatine ait yurtta, elektrik panosundan çıkan yangın yanıcı özellikteki ahşap merdiven ve halı kaplama ile yurdun üst katlarına kadar ilerlemiş, yangın merdiveni kilitli olan binada eğitmen Fatma Canatan, Yurt Müdürü Cumali Genç’in kızı Sare Betül Genç, 8’inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7’nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6’ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5’inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirmişti.