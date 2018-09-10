'AladaÄŸ'daki bilirkiÅŸi raporu sanÄ±klarÄ± aklamak iÃ§in hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ'

AladaÄŸ yurt yangÄ±nÄ± davasÄ±nda son kalan 2 sanÄ±ÄŸÄ±n da tahliyesine gerekÃ§e olan bilirkiÅŸi raporunu Avukat Evren Ä°ÅŸler yorumladÄ±.

Volkan PEKAL

Adana

11’i öÄŸrenci 12 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi AladaÄŸ ÖÄŸrenci Yurdu faciasÄ±nÄ±n davasÄ±nÄ±n son duruÅŸmasÄ±nda tutuklu son iki sanÄ±ÄŸÄ±n da salÄ±verilmesi ile olayÄ±n üzerinden daha iki yÄ±l geçmeden tüm sorumlular serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Avukat Evren Ä°ÅŸler tahliyelere gerekçe olan bilirkiÅŸi raporunu yorumladÄ±: “SanÄ±klarÄ± aklama üzerine yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir rapor izlenimi veriyor”

SüleymancÄ±lar Cemaati’ne ait öÄŸrenci yurdunda, 29 KasÄ±m 2016 günü elektrik panosundan çÄ±kan yangÄ±n sonucu 11’i öÄŸrenci olmak üzere 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. YaÅŸanan faciaya dair yurdun yöneticilerinin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 14 sanÄ±k hakkÄ±nda 15’er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle açÄ±lan davanÄ±n Kozan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruÅŸmasÄ±nda tutuklu Yurt Müdürü Cuma Ali Genç ile AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°smail UÄŸur’un adli kontrol uygulamasÄ±yla tahliyelerine karar verildi. Tahliye kararlarÄ± ise bilirkiÅŸi raporuna dayanÄ±larak verildi. Raporda sanÄ±klarÄ±n asli deÄŸil, tali kusurlu olduklarÄ± belirtiliyordu. Verilen bu tahliye kararlarÄ± ile davada tutuklu sanÄ±k kalmadÄ±. Son duruÅŸmada verilen tahliye kararlarÄ±nÄ± Sosyal Haklar DerneÄŸi avukatlarÄ±ndan Evren Ä°ÅŸler’le konuÅŸtuk.

BASÄ°T BÄ°R DÄ°KKATSÄ°ZLÄ°K DEÄžÄ°L

Ä°ki farklÄ± raporla tüm sanÄ±klar tahliye edildi. Son raporu ve tahliye kararÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

SoruÅŸturma ve duruÅŸma aÅŸamasÄ±nda burada basit bir ihmalin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledik. Denetimler yapÄ±lmamÄ±ÅŸ, yangÄ±n merdiveninin kapÄ±sÄ± PVC ve kapÄ± kollarÄ± sökülmüÅŸ, bina kaçak, alt katta yangÄ±nÄ± büyütecek halÄ± var. Burada iki tane ihtimal var. Ya olasÄ± kasÄ±tla ya da ihmali davranÄ±ÅŸla insan öldürme var. Mahkeme bu konularÄ±n uzun süre tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na raÄŸmen olayÄ± basit bir taksir olarak nitelendirdi. Böyle korkunç iki bilirkiÅŸi raporu geldiÄŸi sürece de tahliye kaçÄ±nÄ±lmaz hale geliyor.

SANIKLARIN ALEYHÄ°NE OLANLAR ATLANMIÅž

Raporda tali kusurlulardan bahsediliyor ama asli kusurlunun kim olduÄŸuna iÅŸaret edilmemiÅŸ... Bir asli kusurlu olmadan tali kusurludan bahsedilebilir mi?

Bahsedilemez. Kabaca bir kaç tane önemli husus var. Mahkeme raporu oluÅŸturacak heyetin Ä°stanbul Teknik Üniversitesi ÖÄŸretim Üyelerinden oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istedi. Gelen raporda mahkemenin bu talebi karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ. Rapor asli kusurlunun net olarak ortaya koyulduÄŸu bir rapor deÄŸil. SanÄ±klarÄ± aklama üzerine yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir rapor izlenimi veriyor. Çünkü raporun asli kusurluya iÅŸaret etmesi gerekir. Bundan daha önemlisi bilirkiÅŸinin hukuken çözümlenemeyecek teknik konularda yorum yapmasÄ±, hukuki nitelendirmeyi hakime bÄ±rakmasÄ± gerekir. BilirkiÅŸinin kusur derecelendirmesi yapmasÄ± zaten kanuna aykÄ±rÄ±. Bizim bilirkiÅŸi asli, tali ayrÄ±mÄ±nÄ± da geçmiÅŸ ikinci dereceden ali kusurlu gibi hukuken kabul edilmeyecek bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ. Rapor hakkÄ±ndaki çalÄ±ÅŸmamÄ±z henüz bitmedi ancak vardÄ±klarÄ± sonuç sanÄ±klarÄ±n aleyhine olan hususlarÄ± hiç dikkate almadÄ±klarÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

‘OLAY ANI Ä°LE DEÄžERLENDÄ°RÄ°LEMEZ’

En baÅŸÄ±ndan beri deÄŸerlendirdiÄŸinizde bu dava nereye gidiyor?

En baÅŸÄ±ndan itibaren görünen o ki tüm sosyal cinayet yargÄ±lamalarÄ±nda gördüÄŸümüz ÅŸey burada da oluyor. Üstüne bir de SüleymancÄ±larÄ±n cemaat faaliyetlerinin korunup kollandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Zaten yargÄ±lama pratiÄŸimiz ve refleksimiz olayÄ± bir ana sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± tercih eder. Ama sosyal cinayetlerin hiç birisi bir anda oluÅŸmaz. Buradaki olayÄ± anlayabilmek için yurdun inÅŸasÄ±ndan iznine, denetimlerine yani tüm sürece bakmak gerekir. Yani mesele ‘O gün 10 dakikada ne oldu?’ meselesi deÄŸil. Çünkü bu insanlarÄ±n sorumluluÄŸunu bu belirlemez. Ama bu o kamu görevlilerinin, dernek yöneticilerinin sorumluluÄŸunu deÄŸiÅŸtirmezdi. Bu yargÄ±lamada sorumlu olanlarÄ±n, sorumluluklarÄ±nÄ± örtmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± görüyoruz. Ancak bütün bunlara raÄŸmen ailelerin Ä±srarlÄ± takibi sonucunda kamu görevlileri hakkÄ±nda dava açÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± da deÄŸerlidir. YukarÄ±ya doÄŸru tüm sorumlularla ilgili açÄ±lmadÄ± ancak en azÄ±ndan Ä°lçe Milli EÄŸitim seviyesinde dava açÄ±ldÄ±. Biz tüm sosyal hak ihlallerini ve sosyal cinayetleri gündeme getirmeye ve önlemeye çalÄ±ÅŸan bir derneÄŸiz. Onca yokluÄŸa raÄŸmen duruÅŸma salonuna gelen ailelerle birlikte davayÄ± takip etmeye devam edeceÄŸiz.

ÅžÄ°MDÄ° DE BAÅžKA CEMAATLERE GÖZ YUMULUYOR

Siyasetin bu dava üzerinde bir etkisi olduÄŸunu düÅŸünüyor musunuz?

Belki siyasi bir faaliyet yargÄ±lanmÄ±yor ama yaÅŸanan devletin uyguladÄ±ÄŸÄ± sosyal politikalarÄ±n sonucunda gerçekleÅŸen bir sosyal cinayettir. Burada aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tutum siyasi bir tutumdur. Devlet politikalarÄ±nÄ±n eleÅŸtirilmesi, kamu görevlilerinin yargÄ±lanmasÄ± uzun zamandÄ±r iktidarda olan bir siyasi partinin isteyeceÄŸi bir ÅŸey deÄŸil. Gülen cemaatinin faaliyetlerine izin verilmesinin nelere yol açtÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸken, bugün SüleymancÄ±lar ve baÅŸka cemaatlere aynÄ± alanlar açÄ±lÄ±yor ve faaliyetlerine göz yumuluyor. Bunun dillenmesinden sanÄ±klar da onlara izin verenler de hoÅŸlanmÄ±yor.”

AladaÄŸ davasÄ±nda son tutuklular da tahliye edildi, aileler tepkili

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 16:41

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