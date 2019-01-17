17 Ocak 2019 17:55
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Ocak 2019 17:59

Ozan Kabak, 11 milyon avroya Stuttgart'a transfer oldu

Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcusu Ozan Kabak'ı 11 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'a gönderdi.

GÜNCELLENDİ
Ozan Kabak, 11 milyon avroya Stuttgart'a transfer oldu

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Ozan Kabak, Almanya 1. Lig (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'a transfer oldu.

    Ozan Kabak için Stuttgart'ın 11 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

    İmza töreninde yapılan açıklamada "Ozan, tanınmış Avrupa kulüplerinden gelen diğer tekliflere rağmen Stuttgart'ı seçtiği için çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde ve Galatasaray'da düzenli şekilde yeteneklerini gösterdi. Avrupa'nın en umut veren savunma oyuncularından biri, bu yüzden orta vade planlarımızda çok önemli" denildi.

    Ozan Kabak, Stuttgart'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda #MerhabaOzan etiketiyle karşılandı.

    Ozan Kabak, Galatasaray'da bu sezon ligde 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 karşılaşmada görev aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 90 dakika forma giydi. (SPOR SERVİSİ)

    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)

    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)

    Garry Rodrigues El İttihad'la ilk maçında oynamadan kırmızı kart gördü

    Garry Rodrigues El İttihad'la ilk maçında oynamadan kırmızı kart gördü

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Trabzon'da itfaiye olmayan bir ilçede, 2 katlı bina alev alev yandı
    SONRAKİ HABER

    Maaşlarını alamayan diyaliz merkezi çalışanları iş bıraktı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Güvenli bölge’, Türkiye’nin iç ve dış politikasını çok zorlayacak

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Ne seninle, ne de sensiz...

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    “Kışkırtma” bir yönetim taktiği midir?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Propaganda ve gerçek

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Barış akademisyenleri davaları için iki bilimsel görüş

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Transfer düşkünlüğü!..

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Armadillo
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Davutpaşa katliamı davasında 2 sanığa 10'ar ay hapis cezası verildi
    Davutpaşa katliamı davasında 2 sanığa 10'ar ay hapis cezası verildi

    Davutpaşa patlamasında yakınlarını kaybeden işçi aileleri, duruşma öncesinde basın açıklaması yaparak adalet taleplerini yineledi.

    GÜNCELLENDİ
    Ehliyetini değiştirmeye gitti, kayıtlarda 'ölü' olduğunu öğrendi
    Ehliyetini değiştirmeye gitti, kayıtlarda 'ölü' olduğunu öğrendi

    Antalya'nın Korkuteli ilçesinde oturan Ednan Öz, ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus dairesinde kayıtlarda 'ölü' olarak göründüğünü öğrendi.

    AKP ‘istismar yasasını’ istismar ediyor
    AKP ‘istismar yasasını’ istismar ediyor

    Erken yaşta evliliklerde cezaları affetmeyi öngören tasarı yeniden gündemde. Muhalefet “Yasa, 2016’daki haliyle gelirse kabul etmeyiz” diyor.

    Uzaklaştırma kararına rağmen eşi tarafından öldürüldü
    Uzaklaştırma kararına rağmen eşi tarafından öldürüldü

    Edirne'de Kübra Olgun adlı genç bir kadın, uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen boşanmak istediği erkek tarafından vurularak öldürüldü.

    GÜNCELLENDİ
    Alınmayan önlemler 5 Suriyeli işçinin hayatını aldı
    Alınmayan önlemler 5 Suriyeli işçinin hayatını aldı

    Ankara Altındağ mobilyacılar sitesinde çıkan yangında 5 mülteci işçinin ölümünün altından alınmayan önlemler ve ihmaller çıktı.

    Kadroya alınmayan yaklaşık 250 işçi, 10 gün içinde işsiz kalacak
    Kadroya alınmayan yaklaşık 250 işçi, 10 gün içinde işsiz kalacak

    Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan yaklaşık 250 işçi, hastanenin 10 gün içinde Bilkent Şehir Hastanesine taşınmasıyla işsiz kalacak.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP yerel seçim tutumunu açıkladı: Tek adam ittifakına oy yok!
    EMEP yerel seçim tutumunu açıkladı: Tek adam ittifakına oy yok!

    Yüksek Seçim Kurulu kararıyla parti olarak seçime girmesi engellenen Emek Partisi, yerel seçimlere ilişkin tutumunu açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Aladağ Belediyesi, facianın yaşandığı yurt için "Ruhsatı yoktur" demiş
    Aladağ Belediyesi, facianın yaşandığı yurt için "Ruhsatı yoktur" demiş

    Adana Aladağ'da 11'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği Süleymancılar Cemaatine ait yurttaki yangına ilişkin davanın 8. duruşması görüldü.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    GÜNCELLENDİ
    Ozan Kabak, 11 milyon avroya Stuttgart'a transfer oldu
    Ozan Kabak, 11 milyon avroya Stuttgart'a transfer oldu
    Garry Rodrigues El İttihad'la ilk maçında oynamadan kırmızı kart gördü
    Garry Rodrigues El İttihad'la ilk maçında oynamadan kırmızı kart gördü
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    İlk iş gününde inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi
    İlk iş gününde inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

    İzmit'te çalışmak için gittiği hastane inşaatında ilk iş gününde merdiven boşluğuna düşen 45 yaşındaki işçi Musa Altun yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Hollandalı gazeteci Ans Boersma sınır dışı edildi
    Hollandalı gazeteci Ans Boersma sınır dışı edildi

    Türkiye'de görev yapan Hollandalı gazeteci Ans Boersma, 'güvenlik' gerekçesiyle sınır dışı edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Tunus'ta kamu emekçileri grevde
    Tunus'ta kamu emekçileri grevde

    Tunus'ta kamu sektöründe çalışan yaklaşık 650 bin kamu emekçisi, maaşlarına zam yapılması talebiyle kamu kurumlarında greve çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları
    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

    31 Mart yerel seçimleri öncesi yurdun dört bir yanında tespit edilen 'hayali seçmen' vakalarını derledik.

    Türkiye ekonomisine "nükleer" pranga
    Türkiye ekonomisine "nükleer" pranga

    Türkiye’de yapımı süren nükleer santraller, Türkiye ekonomisine önümüzdeki 20 yıl boyunca 110 milyar dolarlık ek yük getirecek.

    Ömer Fethi Gürer: Ulukışla’da 900 seçmen belirtilen adreste bulunamadı
    Ömer Fethi Gürer: Ulukışla’da 900 seçmen belirtilen adreste bulunamadı

    CHP'li Ömer Fethi Gürer, Ulukışla'da seçmen listelerine 6 ayda 1700 kişi eklendiğini ve 900 kişinin belirtilen adreste bulunamadığını açıkladı.

    Brexit'e dair 'B Planı' 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak
    Brexit'e dair 'B Planı' 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak

    İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki 'B Planı' 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.

    Venezuela’da tüm taraflar 23 Ocak’ta sokağa iniyor
    Venezuela’da tüm taraflar 23 Ocak’ta sokağa iniyor

    Venezuela’da ABD destekli muhalefet ile Maduro hükümetini destekleyenler 23 Ocak'ta sokağa iniyor.

    Ne olacak bu Brexit’in hali?
    Ne olacak bu Brexit’in hali?

    Brexit oylaması üzerinden geçen zamana rağmen ilerleme sağlanmadı. Hükümetin ve Brüksel’in gündeminde halkın değil Avrupa sermayesinin talepleri var.

    Granito Girarto işçileri maaş ve tazminatlarını istiyor
    Granito Girarto işçileri maaş ve tazminatlarını istiyor

    Kurban Bayramı’ndan bu yana ücretsiz izine çıkarılan Granito Girarto granit fabrikası işçileri, aylardır verilmeyen maaş ve tazminatlarını istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz
    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz

    Yunanistan’da öğretmenler 3. kez greve çıktı. Panthenonas Öğretmenler Birliği Yöneticisi Tsagaratou grevin nedenini ve taleplerini yazdı.

    İşçi servisi, buzlanma nedeniyle kayan TIR'a çarptı: 5 yaralı
    İşçi servisi, buzlanma nedeniyle kayan TIR'a çarptı: 5 yaralı

    Karaman'dan Konya'nın Ereğli ilçesine işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kayan TIR'a çarptı. Kazada, otobüs şoförü ve 4 işçi yaralandı.

    Rapçiler Server Uraz ve Ceg’e hapis cezası
    Rapçiler Server Uraz ve Ceg’e hapis cezası

    Müzisyenler Ceg lakaplı Volkan Ayvazoğlu ve Server Uraz'a "uyuşturucu kullanımını özendirmek" iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

    Yüksekova'da 3 çocuklu ailenin tek odalı evde yaşam mücadelesi
    Yüksekova'da 3 çocuklu ailenin tek odalı evde yaşam mücadelesi

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir aile, tek odalı, duvarında çatlaklar olan, tuvalet, mutfak ve banyosu olmayan bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

    Yeni düzenlemeyle malullük ve emekli aylıkları bin TL'den az olmayacak
    Yeni düzenlemeyle malullük ve emekli aylıkları bin TL'den az olmayacak

    Ekonomi alanında düzenlemeler içeren torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre emekli aylıkları bin TL'den az olmayacak.

    Özgür Gündem ana davası 10 Nisan’a ertelendi
    Özgür Gündem ana davası 10 Nisan’a ertelendi

    Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın duruşması 10 Nisan’a ertelendi. Kemal Sancılı yine tahliye edilmedi.