Ozan Kabak, 11 milyon avroya Stuttgart'a transfer oldu

Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Ozan Kabak, Almanya 1. Lig (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'a transfer oldu.

Ozan Kabak için Stuttgart'ın 11 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

İmza töreninde yapılan açıklamada "Ozan, tanınmış Avrupa kulüplerinden gelen diğer tekliflere rağmen Stuttgart'ı seçtiği için çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde ve Galatasaray'da düzenli şekilde yeteneklerini gösterdi. Avrupa'nın en umut veren savunma oyuncularından biri, bu yüzden orta vade planlarımızda çok önemli" denildi.

Ozan Kabak, Stuttgart'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda #MerhabaOzan etiketiyle karşılandı.

Der VfB verpflichtet Ozan Kabak. Der 18-jährige Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung vom türkischen Spitzenverein @GalatasaraySK zum VfB Stuttgart. Ozan Kabak unterschrieb nach dem Medizincheck einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. MERHABAOZAN pic.twitter.com/bvUEUeDOTg — VfB Stuttgart (@VfB) 17 Ocak 2019

Ozan Kabak, Galatasaray'da bu sezon ligde 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 karşılaşmada görev aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 90 dakika forma giydi. (SPOR SERVİSİ)

Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)