Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı. Gelişme "Spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi" şeklinde gerekçelendirildi.

İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar (bu tarih dahil) yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığınca yürütülen kararın, kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak uygulanacağı bildirildi.

BÜLENT FALAKAOĞLU UYARMIŞTI

Evrensel Gazetesi Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu, 24 Kasım 2019'da yazdığı 'Depo basarak fiyat düşmez, soğan kurur!' başlıklı köşe yazısında, soğanı ucuzlatmak uğruna ithalatın önünün açıldığını bunun da ülke tarımının altını oymaktan başka sonuç vermeyeceğine dikkat çekmişti.

Falakaoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu dönem depolarda 80-90 bin ton soğan bulunması, ‘fırsatçı stokçuluk’ diye adlandırılamaz.

Devlet zoruyla depoları boşaltıp soğanı piyasaya sürmek fiyatı kısa bir süre düşürse de,

sonrasında piyasada soğan kalmaz fiyat artar.

İthalat devreye girer.

Çiftçi de önümüzdeki yıl soğan ekmez.

‘Vatandaşın ekmeğine el uzatanlara göz yummayız’ diyen iktidar yetkililerine duyurulur." (EKONOMİ SERVİSİ)