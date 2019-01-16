Çocuğun istismarı davasında savcı 16 yıl ceza istemini tekrarladı

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da yönetici olduğu apartmanda, apartman görevlisinin 15 yaşındaki çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan 60 yaşındaki C.S.’nin “Çocuğun cinsel istismarı ve basit tehdit” suçlaması ile Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 6’ncı duruşması görüldü. Bu duruşmada karar verilmesi beklenirken mahkeme heyeti dava açılması sonrası yapılan karşılıklı şikayetleri incelemek ve soruşturma sırasında ifade vermiş olan sanıkları dinlemek istedi. Ayrıca sanık C.S.’nin ev hapsi şeklinde devam eden adli kontrolü imza şartına çevrildi.

Bu duruşmada olayı görmemelerine rağmen soruşturma sırasında sanık C.S. ile ilgili “böyle şeyler yapmaz” şeklinde ifadeler veren tanıklar dinlendi. Mahkemenin kararı duruşmayı ertelediği 8 Mayıs’ta vermesi bekleniyor. Çocuğun avukatı Sevil Aracı, çocuğun anlatımlarından sanığın hem istismar hem de tehdit suçlarından ağırlaştırılmış şekilde ceza alacaklarını düşündüklerini ifade etti.

“HEM ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI HEM TEHDİT”

Savcı önceki duruşmasında sanığa hem “çocuğun cinsel istismarı”, hem de tehdit suçundan ceza verilmesini isteyerek, suçun birden fazla kez işlendiği için cezanın arttırılmasını istemişti. Savcılık makamı bu duruşmada da aynı mütalaasını tekrarladı. TCK’nin çocuğun cinsel istismarı ile ilgili 103’üncü maddesi, suçun aynı kişiye farklı zamanlarda birden fazla işlenmesi durumunda cezanın, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılmasını öngören 43’üncü maddesi ve tehdidin düzenlendiği 106’ıncı maddelerine göre ceza isteyen Savcılığın mütalaasına göre sanığa 16 yıla kadar ceza verilebilir.

NE OLMUŞTU?

Adana’da Güzelyalı Mahallesi’nde apartman görevlisinin 15 yaşındaki kızına 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkınca, çocuğun ailesi sanık C.S.’den şikayetçi olmuştu. İstismar olayı, mağdur çocuk A.Y’nin “Ben yoruldum, artık ölmek istiyorum. O küçük A. olmak istiyorum, benim kalbim acıyor. Canım çok yanıyor. Artık bıktım, yoruldum. O adamın bana yaptıklarından sıkıldım” şeklinde intihar mektubu bırakmasıyla ortaya çıkmıştı. Mektubu bulan A.Y’nin ablası sanık C.S’den şikayetçi olmuş, tutuklanan C.S. daha sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Çocukla aynı apartmanda ev hapsi verilen C.S., itirazlar üzerine başka bir eve götürülmüş, daha sonra aile apartmandaki işini bırakarak taşınmıştı.