Evrensel’e Berat Albayrak'ın şikayetiyle açılan dava ertelendi

Evrensel’de 13 Temmuz 2018’de yayımlanan “Albayrak işçilere saldırı programının sinyalini verdi” başlıklı haberimiz nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şikayeti üzerine “hakaret” ve “düzeltme ve cevabın yayınlanmaması suçu” iddialarıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Hükümetin ekonomi programının işçilerin haklarına saldırı işareti anlamına geldiği yönündeki 13 Temmuz 2018 tarihli haberimiz nedeniyle Evrensel'e 100 bin TL para cezası talebiyle dava açılmıştı. Evrensel'in 22 Temmuz’da tekzip de yayınladığı haberle ilgili, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek’e de “hakaret” suçlaması yöneltilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı Ahmet Özel’in şikayetiyle açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Evrensel'in avukatı Devrim Avcı ile Bakan Albayrak’ın avukatı Murat İlvan hazır bulundu.

AYRILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Bakan Albayrak’ın avukatı Murat İlvan, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek mahkemeden, suçtan zarar gören müvekkilinin davaya katılmasının kabul edilmesini istedi. Avukatımız Devrim Avcı ise, söz konusu habere ilişkin düzenlenen iddianamede iki farklı kanunun söz konusu olduğunu söyledi. Avcı, Basın Kanunundan kaynaklanan “düzeltme ve cevabın yayınlanmaması suçu” ile “hakaret” suçunun tefrik edilerek ayrı ayrı görülmesini talep etti. Bakan Albayrak’ın avukatı tekrar söz alarak, “Aynı habere ilişkin iki suç söz konusudur. Dosyanın tefrik edilmesi yargılamayı uzatmaya yöneliktir. Tefrike gerek yoktur.” dedi. Tefrik konusundaki talebe ilişkin kararını açıklayan mahkeme, “her iki suçun da hukuki ve fiili irtibatlı olduğu” iddiasıyla talebin reddine karar verdi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Bakan Albayrak’ın davaya katılma talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 5 Mart’ta görülecek. (İstanbul/EVRENSEL)

Ekonomi politikalarını eleştiren Evrensel'e Berat Albayrak'tan tekzip