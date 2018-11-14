Ekonomi politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirmek suÃ§: Evrensel'e 100 bin TL'lik dava

HÃ¼kÃ¼metin ekonomi programÄ±nÄ±n iÅŸÃ§ilerin haklarÄ±na saldÄ±rÄ± iÅŸareti anlamÄ±na geldiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haber nedeniyle 100 bin TL ceza isteniyor.

Evrensel gazetesine hükümetin ekonomi programÄ±nÄ±n iÅŸçilerin haklarÄ±na saldÄ±rÄ± iÅŸareti anlamÄ±na geldiÄŸi yönündeki 13 Temmuz 2018 tarihli haberle ilgili toplam 100 bin TL ceza talebi ile dava açÄ±ldÄ±. Gazete 22 Temmuz’da tekzip de yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± haber ile ilgili, sorumlu yazÄ± iÅŸleri müdürüne “hakaret” suçlamasÄ± da yöneltildi.

Evrensel'e açÄ±lan dava, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n avukatÄ± Ahmet Özel’in ÅŸikayeti üzerine baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°ddianamede, Evrensel'de 13 Temmuz 2018 günü yer alan “Albayrak iÅŸçilere saldÄ±rÄ± programÄ±nÄ±n sinyalini verdi” baÅŸlÄ±klÄ± haber ve haber üzerine yine Avukat Özel tarafÄ±ndan gönderilmiÅŸ ve gazetemizde yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ olan tekzip metni suçlama konusu yapÄ±lÄ±yor.

Hükümetin ekonomi programÄ± ile ilgili Ä°ktisatçi Doç. Dr. Murat Birdal’Ä±n eleÅŸtirilerine yer verilen haber ile ilgili ise savcÄ±lÄ±k, “KiÅŸilerin hakkÄ±nÄ± ihlal etmeyen ve aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± olmayan, doÄŸru haber ve yorumlar ile eleÅŸtiriler olduÄŸu, bunun aksinin kabulünün kiÅŸiler hakkÄ±ndaki asÄ±lsÄ±z iddia ve bu iddiaya dayalÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ÅŸekilde kullanÄ±lan sözlerin yaptÄ±rÄ±m dÄ±ÅŸÄ± tutulmasÄ± gerektiÄŸi gibi bir sonuca götüreceÄŸi ve bu kabulün hukukun temel prensiplerine aykÄ±rÄ± olduÄŸu, bu suretle atÄ±lÄ± suçlarÄ±n yasal unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” diyerek Evrensel'e toplamda 100 bin lira ceza verilmesini istedi.

Gazetenin avukatÄ± Devrim AvcÄ±’nÄ±n, soruÅŸturma sÄ±rasÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi dilekçede ise ÅŸu ifadeler yer alÄ±yor: “Söz konusu haber, Hazine ve Maliye BakanÄ± olan Berat Albayrak’Ä±n ekonomi politikasÄ±nÄ±n bir eleÅŸtirisidir. Bu haberde öÄŸretim üyesi olan, Doç Dr. Murat Birdal’dan görüÅŸ alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Haberde hakaret içeren, ÅŸikayetçinin ÅŸahsÄ±na dair bir ifade bulunmamaktadÄ±r. Hükümetin, kabinenin, siyasi iktidarÄ±n, demokratik bir toplumda yaÅŸÄ±yorsak eÄŸer, ekonomi politikasÄ± eleÅŸtirilebilir, sosyal yardÄ±m politikasÄ± eleÅŸtirilebilir, idam cezasÄ±nÄ±n getirilmesi eleÅŸtirilebilir. Ancak, buna yönelik eleÅŸtirilerin, bir kamu görevlisi olan bakanÄ±n kiÅŸilik haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini ifade etmek, düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünün açÄ±k bir ihlalidir. Anayasa’ya, Ä°nsan HaklarÄ± Avrupa SözleÅŸmesi’ne aykÄ±rÄ±dÄ±r.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Ekonomi politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren Evrensel'e Berat Albayrak'tan tekzip

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 10:28

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