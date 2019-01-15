7 ülke Doğu Akdeniz gaz forumunu kuruyor

Akdeniz’de, bölgedeki özellikle Kıbrıs yakınlarındaki enerji kaynaklarından faydalanmak isteyen Erdoğan yönetimini rahatsız edecek gelişmeler yaşanıyor. Doğu Akdeniz’de gaz üretimi, tüketimi ve geçiş ülkelerini bir araya getiren Doğu Akdeniz Gaz Forumunun (DAGF) Kahire’de kurulacağı açıklandı. Forumun yapısını belirlemek üzere nisanda bir toplantı daha yapılacak. 2019 yazında ise ABD ve Avrupalı enerji tekellerinin Akdeniz gazından nasıl faydalanacaklarını görüşmek üzere 10. Akdeniz Gaz Forumu düzenlenecek.

MISIR’DA BİR ARAYA GELDİLER

Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, 7 ülke forum konusunda anlaşmaya vardı. Açıklamada, Güney Kıbrıs (Kıbrıs Cumhuriyeti), Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin ve ev sahibi Mısır’ın enerji bakanları forumun kurulması için Kahire’de bir araya geldi. Doğu Akdeniz bölgesinde şimdiki ve muhtemel gaz üreticileri ile tüketici tarafları arasında ve bölgeden geçişe ilişkin konularda uluslararası hukuka uygun iş birliğinin zorunlu olduğu vurgulandı.

MERKEZİ KAHİRE’DE OLACAK

İlgili ülkelerin bakanları, bölgedeki gaz potansiyelinin verimli kullanılması için teknik ve ekonomik alanlarda verimli iş birliğinin yolunu açmak üzere çalışma taahhüdünde bulundu.

Açıklamada, forumun ana hedeflerinin, arz ve talebi sağlayarak üyelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması olduğu kaydedildi.

Merkezinin Kahire’de olması kararlaştırılan Doğu Akdeniz gaz forumunun (DAGF) yapısına ilişkin konuları görüşmek üzere üye ülkelerin enerji bakanlarının nisanda yeniden bir araya geleceği belirtildi.

DAGF’nin çıkar ve hedefleriyle anlaşan Doğu Akdeniz’deki üretici, tüketici ya da geçiş ülkelerinden her hangi biri foruma daha sonra da üye olabilecek.

İsrail’in Tamar ve Leviathan sahaları ile Mısır’ın Zohr sahasında çıkartılan doğal gazın Güney Kıbrıs’ta Afrodit sahasında çıkarılan gaz ile birlikte AB ülkeleri için “alternatif bir doğal gaz kaynağı” haline gelmesi bu ülkeler ve enerji şirketleri arasındaki iş birliğini gündeme getirmişti.

İSRAİL’DEN ‘İLK ZİYARET’ AÇIKLAMASI

Öte yandan Altyapı ve Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 25 Ocak 2011 Mısır Devrimi’nden bu yana Kahire’ye resmi ziyaret gerçekleştiren ilk İsrailli bakan oldu. Kahire’deki İsrail Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında İsrailli Bakan Steinitz’in başkent Kahire’de düzenlenen doğalgaz bölgesel konferansındaki görüntüleri paylaşıldı. Steinitz, “Kahire’de İsrail’i ve hükümetini burada temsil etmekten mutluyum” dedi. Steinitz, Doğu Akdeniz’de doğal gaza ilişkin gelişmenin İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde jeostratejik ve politik iş birliğinin bir motoru haline dönüştüğünü ifade etti. Mısır Petrol Bakanı Tarık el-Molla, daha önce yaptığı açıklamada, 2019’un başında Mısır’da Doğu Akdeniz gaz forumunun düzenleneceğini açıklamıştı.

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İŞ BİRLİĞİNDEN DIŞLANDI

Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarının ‘ortak’ sömürüsünden dışlanan Türkiye yönetimi Akdeniz’de kendi planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sonbaharda Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine başlayabileceklerini duyurmuştu.

Geçtiğimiz kasım ayında Amerikalı ExxonMobil enerji tekeline ait sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’deki tartışmalı 10’uncu parsele ulaşmasıyla hükümetten tepkiler gelmiş, Çavuşoğlu, “Kıbrıs’ın deniz alanlarındaki çıkarları korumak için gerekli tedbirleri aldık. Kimsenin macera içine girmesini istemeyiz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. (DIŞ HABERLER)