Adnan Oktar'ın 86 şirketinin aktif büyüklüğü 10 milyon lira

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmaya dair bilgi veren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Oktar'ın 86 şirketinin bulunduğunu tespit ettiklerini ve bu şirketlere kayyım atandığını ifade etti.

AA muhabirine konuşan Gülal, bu şirketlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik. Bu 86 şirketi TMSF kayyumluğunda yönetiyoruz. Şu anda tespit çalışmaları da devam ediyor. Bu şirketlerin birçoğu gayri faal, 80'inde çok fazla bir işlem yok. Adnan Oktar'ın şirketlerinin 10 milyon liralık aktif bir büyüklüğü var." diye konuştu.

11 TEMMUZ'DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik 11 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, ''suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Adnan Oktar ile Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 235 şüphelinin mal varlığına el konulmuş, şirket, dernek ve vakıflarına kayyım atanmıştı. Adnan Oktar çıkarıldığı mahmede tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konulmuştu. (HABER MERKEZİ)

Kedicikler, gemicikler ve bilumum ufak tefek şeyler

Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın tüm mal varlıklarına el konuldu