Tunç Soyer kimdir?

1959 yılında Ankara’da doğan Tunç Soyer, İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. İsviçre Webster Koleji’nde “Uluslararası İlişkiler”, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında iki yüksek lisans yaptı.

1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı.

2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

2009 yılında CHP'den Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP'den ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. (HABER MERKEZİ)