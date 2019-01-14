Barış Yarkadaş, CHP'nin İzmir adayının Tunç Soyer olduğunu iddia etti

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı’nın Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olduğunu ve İzmir adayının açıklanmasının çarşamba günü yapılmasına karar verildiğini iddia etti.

Yarkadaş, Halk TV’ye yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seyit Torun ve Oğuz Kağan Salıcı ile dün toplantı yaptığını ve bu toplantıda İstanbul ve İzmir adaylarının ilk kez konuşulduğunu belirtti.

CHP'nin İzmir adayını çarşamba günü açıklayacağını söyleyen Yarkadaş, "İstanbul ve İzmir’de CHP’nin yönettiği belediyelerin adayları açıklanması 24-25-26 Ocak’ta yapılacak Parti Meclisi toplantısına bırakıldı. Ama çarşamba günü CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanması yönünde bir karara varıldı. Bu aday da Sayın Genel Başkan’ın 2014’ten beri kafasında olan, aslında 2014’te aday göstermek istediği ancak Aziz Kocaoğlu’nun FETÖ’cülerin kumpası dolayısıyla 370 yıllık bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalması sonucu yeniden aday gösterildiği için Seferihisar’da görevine devam eden Tunç Soyer” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)