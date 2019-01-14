14 Ocak 2019 23:54Son Düzenlenme Tarihi: 15 Ocak 2019 00:37
Üzerine tomruk düşen orman işçisi ağır yaralandı
Denizli'de orman işçisi olarak çalışan Bayram Gök, kesim sırasında üzerine tomruk düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Denizli'nin Çameli ilçesinin Elmalı Mahallesi'nde orman işçisi olarak çalışan Bayram Gök'ün üzerine Kepir mevkisinde kesim sırasında tomruk düştü. Orman işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Engebeli ve dağlık arazide Gök'e ulaşarak ilk müdahaleyi yapan ekipler, yaralı işçiyi sedye ile ambulansa taşıdı.
Omzunda ve kaburgasında kırıklar olduğu öğrenilen Gök, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Evli ve 1 çocuk babası olan Gök'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (Denizli/AA)
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