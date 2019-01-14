Zimbabve'de işçiler greve gitti

Zimbabve Sendikalar Kongresi (ZCTU) Başkanı Peter Mutasa, tüm işçilerin bugün itibarıyla 16 Ocak Çarşamba gününe kadar grev yapacağını bildirdi. İşçilere, görevlerine gitmemeleri çağrısında bulunan Mutasa, "Bugün, yarın ve çarşamba günü işe gitmeyeceğiz ve Zimbabve'yi kapatacağız." dedi.

Mutasa, yaşananlara karşı sessiz kalamayacaklarını dile getirerek, "İşçi ve vatandaşlar hep birlikte ülkede yaşananlara karşı durmaya karar verdik. Benzin fiyatları artıyor, insanlar hayatla mücadele ediyor ve umutsuz." diye konuştu.

Ülkedeki birçok sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği grev kapsamında, hükümetten taleplerini sıralayan Mutasa, "Hükümet ekonomiyi düzeltmeli ve işçilere maaşları dolar olarak ödenmelidir." ifadesini kullandı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, hafta sonu benzin fiyatlarına zam yapacaklarını açıklamıştı.

Geçen yılki seçimlerde görevi devralan Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa hükümeti, uzun süredir ekonomik krizle mücadele ediyor. (AA)