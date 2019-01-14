Makro-Taze Market mağduru işçiler mücadeleden vazgeçmiyor

Samsun’da işten atılan Makro-Taze Market işçileri gasbedilen haklarını almak için eylemlerine devam ediyor. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan işçiler yağmura ve soğuğa rağmen Makro Marketin Barış Bulvarı şubesine kadar yürüdü.

Makro-Taze Market'in kapanması sonrası hakları verilmeden kapı önüne konan işçilerin eylemine EMEP, SYKP ve Halkevleri de destek verdi. Eylem boyunca "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Tazminat hakkımız, söke söke alırız", "Açlıktan ölmeyiz, davamızdan dönmeyiz", "İşçiler burada vekiller nerede", "Samsun uyuma işine sahip çık", "Şeref şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları atıldı. Yürüyüş boyunca caddelerden geçen yurttaşlar alkışlarla, araçla geçenler de korna çalarak eyleme destek verdi.

'SEÇİM GELMEDEN SORUNLARIMIZI ÇÖZÜN'

Makro Market önünde işçiler adına açıklama yapan Hasan Kaya, aylardır mağdur olduklarını, sokaklarda meydanlarda eylemler yaparak haklarını istediklerini ancak kimsenin seslerini duymadığını söyledi. Samsun milletvekillerinin kendileri ile ilgilenmediğini belirterek sitem eden Kaya, vekillerin bunun için seçildiğini ve bu görevi yapmayanları vekil olarak kabul etmediklerini ifade etti. "Bizler keyfimizden bu soğukta, yağmurda sokaklara çıkmıyoruz. Ekmeğimizin, haklarımızın peşindeyiz. Yetkililer artık sesimizi duymak zorunda. Seçim yaklaşıyor, seçim gelmeden sorunlarımıza çözüm istiyoruz. Sorunlarımızı çözün, herkes işine gücüne baksın. Haklarımızı alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Yeni kapatılan şubelerden atılan işçilerden Mustafa Sekmen de Evrensel'e yaptığı açıklamada, 7 yıllık Makro Market işçisi olduğunu belirterek "Daha önce kapatılan şubelerden mağdur edilen arkadaşlar vardı, aylardır mücadele ediyorlar. En son Barış Bulvarı şubesi, Duruşehir ve Limon şubeleri de kapatıldı. Kapatılırken haklarımızı vermediler. Bizimle birlikte Samsun’daki Makro-Taze marketlerde çalışan 600 işçinin tamamı mağdur edilmiş oldu. En son şubeleri kapatırken bir bir buçuk aylık maaşlarımızı da alamadık. Her gün 3 kişinin maaşını ödeyeceklerini söylediler, söz verdiler. Birkaç kişiye göstermelik ödeme yaptılar sonrası belirsiz. Telefonlara cevap vermiyorlar. Biz de diğer arkadaşlarla birlikte mücadeleye katılıyoruz. Mağdur olan tüm arkadaşların duyarlı olması gerekir. Mağazalarda kalan malların bir kısmını da patronun adamları gizlice satmışlar" diye konuştu. (Samsun/EVRENSEL)