06 Ocak 2019 15:54

Makro işçileri mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor

Makro Market işçileri tazminat haklarını alabilmek için bir kez daha eylem yaptı.

Makro işçileri mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor

Fotoğraf: Evrensel

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    Kayseri’deki Makro Market mağduru işçiler, bir kez daha tazminat hakları için bir araya geldi. Kararlılıklarını yineleyen Makro mağduru işçiler Cumhuriyet Meydanı’nda yaptıkları açıklamada haklarını istedi.

    “Tazminat hakkımız, söke söke alırız”, “İşçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylemde açıklamayı okuyan Makro Market işçileri adına açıklamayı okuyan Fatih Edebalı, “Türkiye’nin en büyük yerli perakende market zincirlerinden olan 256 mağazada 6 bin 500 işçinin çalıştığı Makro Market, konkordato ilan etmesi sonucu işçilere hakları verilmeden, pahalılık cehennemine atılmıştır. İşçilerin yasal tazminatları ödenmemiştir” dedi.

    Daha önce Ankara’da işçilerin, önce temsilciler toplantısı yaptığı daha sonra da Nakliyat-İş Başkanı’nında olduğu bir ekip ile konkordato komiseri ile görüştüğünü söyleyen Edebalı, “Migros’un, Makro Marketlerden satın aldığı Uyum Marketler için yaptığı ödemelerin tutarının, Makro işçilerinin tazminatlarının ödenmesi hususunda değerlendirilmesi için Makro Market avukatı tarafından mahkemeye yapılacak başvurunun ve Makro Marketlere ait gayri menkullerin satışı ve satıştan elde edilecek para ile işçilerin alacaklarını ödenmesini için mücadelemiz sürecektir” diye konuştu. (Kayseri/EVRENSEL) 

     

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