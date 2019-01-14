CHP Milletvekili Özgür Özel: Devlet yönetilemiyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, rejime kasteden anayasa değişikliğinin 24 Haziran genel seçimlerinin ardından yürürlüğe girdiğini anımsatarak, “Temmuz ayında mülga edilen Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 6 aya rağmen faaliyetlerine devam etmektedir. Halen mülga bir genel müdürlük adına yazışmalar yapılıyor, kararlar alınıyor olması bu rejimin yürütülemediğini ve devletin yönetilemediğini de gözler önüne sermektedir” ifadesini kullandı.

REJİME KASTEDEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Özgür Özel, “24 Haziran genel seçimleriyle birlikte yürürlüğe giren ve CHP olarak tamamen karşısında durduğumuz bu tek adam rejiminin getirdikleri, vadettikleri ve planladıkları; bizzat bu rejimi değiştiren Adalet ve Kalkınma Partisi, onun genel başkanı ve ekibi tarafından tam olarak anlaşılamamıştır. Yaşamın her alanında tanık olduğumuz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi, tamamen hakim oldukları bürokraside ve devlette de bu rejim değişikliğine geçişi gerçekleştirememektedir. Temmuz ayında 703 sayılı KHK ile kapattıkları Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 6 aya rağmen halen faaliyetlerine devam etmektedir” ifadesini kullandı.

Rejim değişliğin yaratacağı sorunları her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, “Halen mülga bir genel müdürlük adına yazışmalar yapılıyor, kararlar alınıyor olması bu rejimin yürütülemediğini ve devletin yönetilemediğini de gözler önüne sermektedir. Son olarak 3 Ocak 2019 günü Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş imzasıyla hazırlanan seyahat kartı konulu genelgenin, mülga genel müdürlük tarafından yayımlandığı görülmektedir. Rejim değişikliğini anlatırken, bürokratik sistemin hızlanacağını savunan iktidar partisi, 6 ayda bürokrasideki dönüşümü tamamlayamamıştır. Bu rejim değişikliği, vatandaşlarımızın sorunlarını çözemediği gibi, geleneksel devlet işleyişini de allak bullak etmektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle bir de soru önergesi vererek, konuyu TBMM gündemine de taşıdık.” (AnkaraEVRENSEL)