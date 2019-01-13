Adana'da "Heyet Tahrir Şam" operasyonunda 13 gözaltı

Adana'da Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlendiği belirtilen operasyonda Fukara-Der Başkanı Hasan Süslü'nün de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği tarafından Adana merkezli İstanbul ve Ankara'da HTŞ üyesi olduğu şüphesiyle 16 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye’ye belirli aralıklarla gidip gelen ve çatışmalara katılıp, örgüte başta eleman olmak üzere lojistik ve para desteği verdiği öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Fukara-Der Başkanı Hasan Süslü'nün de bulunduğu öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam, son dönemde İdlib vilayetinde Türkiye'nin desteklediği cihatçı gruplarla çatışmalara girmiş ve pek çok bölgeyi ele geçirmişti. Örgüt, başta İdlib'in ele geçirilmesi süreci olmak üzere daha önce bu gruplarla birlikte hareket ediyordu. (HABER MERKEZİ)