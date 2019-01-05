İdlib’de cihatçılar arası çatışmada Heyet Tahrir Şam üstünlüğü

Suriye’nin kuzeyinde büyük bölümü cihatçıların kontrolünde olan İdlib’deki çatışmalarda Türkiye destekli Nureddin Zengi Hareketi ve Ulusal Kurtuluş Cephesi içerisindeki diğer gruplar, el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam karşısında büyük bir yenilgi aldı.

2019’un başında Halep’in batı kırsalında başlayan çatışmalar daha sonra yayılarak İdlib’in geniş kesimlerini etkilemişti.

İki taraftan da onlarca cihatçının yanı sıra sivillerin de ölümüne neden olan saldırıların dördüncü gününde Heyet Tahrir Şam, Nureddin Zengi Hareketi’nin merkezlerini ele geçirdi. Hareketin lider kadrosunun Afrin’e çekildiği, birçok cihatçının ise Heyet Tahrir Şam'a teslim olduğu bildirildi.

Öte yandan bölgeye Rus savaş uçakları da hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda sivillerin bulunduğu binaların da isabet aldığı belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)